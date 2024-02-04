川普名列選票？最高院臨「布希訴高爾案」以來最大選舉爭議
聯邦最高法院大法官8日將首次討論美國在內戰後通過、旨在阻止「參與叛亂」的前官員奪回權力的憲法第14修正案。此案是自2000年「布希訴高爾案」以來，最高法院最直接參與審理的總統選舉案件；不僅可能打亂前總統川普重返白宮之路，最高法院也因此被迫成為2024年總統大選關注焦點。
這場爭議，源於科羅拉多州共和黨人和獨立選民欲將川普踢出該州共和黨初選，不讓他列名選票。他們的理由是：川普試圖扭轉2020年大選敗選局勢，最終導致2021年1月6日國會大廈暴亂事件。科羅拉多州高等法院裁定，川普煽動了這場騷亂，沒資格再擔任總統，也不應參加科州3月5日初選。
倘若聯邦最高法院支持科羅拉多州高院裁定，宣布川普確實參與叛亂，且根據憲法第14修正案禁止他再次擔任公職，各州可以不讓川普列名選票，危及他的競選活動。反之，科羅拉多州、緬因州等地將不能阻止他名列選票。
美聯社指出，大法官可能會選擇一個不太確定的結果；但他們也明白，之後他們還是會面臨與川普涉及國會大廈暴亂刑事控案相關的問題；下個時間點或許會在11月大選之後，有可能形成重大憲政危機。
除了科羅拉多州，緬因州民主黨州務卿、主管州選務最高官員貝洛斯(Shenna Bellows)也裁定川普沒有資格名列該州選票。川普已另向緬因州高等法院提起上訴。目前兩州的裁決均被擱置，等待上訴結果。
最高法院已表明將盡速採取行動，包括大幅縮短收到書面簡報和法庭辯論的時間。目前當事雙方都希望此事能盡快解決。川普的代表律師也敦促法官不要拖延。
川普的律師寫道：「最高法院應迅速果斷結束這些取消選舉資格的企圖，它可能剝奪數千萬國人的選舉權，若其他州法院和官員效仿科羅拉多州做法，將可能的共和黨總統候選人排除在外，將引發混亂。」預計川普下周不會出席最高法院開庭。
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