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川普名列選票？最高院臨「布希訴高爾案」以來最大選舉爭議

記者胡玉立／綜合報導
聯邦最高法院大法官8日將討論前總統川普是否因被指涉嫌參與國會暴亂案而失去再度參選總統的資格。圖為川普(右)2018年12月22日在一場活動中與首席大法官羅伯茲(左)互動。(路透)
聯邦最高法院大法官8日將討論前總統川普是否因被指涉嫌參與國會暴亂案而失去再度參選總統的資格。圖為川普(右)2018年12月22日在一場活動中與首席大法官羅伯茲(左)互動。(路透)

聯邦最高法院大法官8日將首次討論美國在內戰後通過、旨在阻止「參與叛亂」的前官員奪回權力的憲法第14修正案。此案是自2000年「布希訴高爾案」以來，最高法院最直接參與審理的總統選舉案件；不僅可能打亂前總統川普重返白宮之路，最高法院也因此被迫成為2024年總統大選關注焦點。

這場爭議，源於科羅拉多州共和黨人和獨立選民欲將川普踢出該州共和黨初選，不讓他列名選票。他們的理由是：川普試圖扭轉2020年大選敗選局勢，最終導致2021年1月6日國會大廈暴亂事件。科羅拉多州高等法院裁定，川普煽動了這場騷亂，沒資格再擔任總統，也不應參加科州3月5日初選。

倘若聯邦最高法院支持科羅拉多州高院裁定，宣布川普確實參與叛亂，且根據憲法第14修正案禁止他再次擔任公職，各州可以不讓川普列名選票，危及他的競選活動。反之，科羅拉多州、緬因州等地將不能阻止他名列選票。

美聯社指出，大法官可能會選擇一個不太確定的結果；但他們也明白，之後他們還是會面臨與川普涉及國會大廈暴亂刑事控案相關的問題；下個時間點或許會在11月大選之後，有可能形成重大憲政危機。

除了科羅拉多州，緬因州民主黨州務卿、主管州選務最高官員貝洛斯(Shenna Bellows)也裁定川普沒有資格名列該州選票。川普已另向緬因州高等法院提起上訴。目前兩州的裁決均被擱置，等待上訴結果。

最高法院已表明將盡速採取行動，包括大幅縮短收到書面簡報和法庭辯論的時間。目前當事雙方都希望此事能盡快解決。川普的代表律師也敦促法官不要拖延。

川普的律師寫道：「最高法院應迅速果斷結束這些取消選舉資格的企圖，它可能剝奪數千萬國人的選舉權，若其他州法院和官員效仿科羅拉多州做法，將可能的共和黨總統候選人排除在外，將引發混亂。」預計川普下周不會出席最高法院開庭。

川普 科羅拉多州 共和黨

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