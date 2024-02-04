民主黨初選南卡首戰 獲非裔選民支持 拜登壓倒性大贏

拜登總統3日在南卡羅來納州舉行的民主黨首場總統初選中旗開得勝，拉抬他尋求連任的聲勢。圖為他3日在家鄉德拉瓦州威明頓競選總部出席活動時笑逐顏開。(路透)

南卡羅來納州 3日舉行民主黨 首場總統初選，拜登 總統如選前預測，以壓倒性多數獲得大勝。儘管拜登支持率仍低於前總統川普，但黨內認為只要穩住非裔選民的支持，將可望贏得連任。拜登的競選團隊感謝南卡選民力挺拜登連任，「讓川普再次成為手下敗將」。

拜登取得96.3%絕對優勢

南卡州初選開票截至3日晚間9時，在開出68%的選票後，拜登即取得96.3%絕對優勢，擊敗其他兩名參選人明尼蘇達州聯邦眾議員菲利普斯(Dean Phillips)和女作家瑪麗安·威廉森(Marianne Williamson)，一舉拿下南卡州55名黨代表。初選最終得獲得1968名黨代表，才能取得民主黨總統候選人資格。

美聯社報導，拜登競選團隊表示，南卡州黨內初選結果足以測試全國非裔選民對拜登的支持度，但拜登仍必須團結支持者才有望贏得連任。

先前新罕布夏州不顧民主黨全國委員會(Democratic National Committee)反對，執意在上個月舉行首輪黨內初選，但由於拜登沒有名列選票，這場初選結果不具代表性；隨後新罕布夏州初選，拜登陣營展開競選活動，以相當大的優勢取得勝利。

3日在南卡羅來納州舉行的民主黨總統初選中，拜登總統初戰告捷，非洲裔選民對拜登熱情支持尤其受關注。圖為拜登日前在南卡州由非裔開的理髮店拜票。(路透)

初選前砸巨資拉抬選情

至於南卡州雖然是共和黨票倉，但選民族群多元化，和以白人為主的愛阿華和新罕布夏不同，拜登有輸不得的壓力，還得在非裔選民取得絕對優勢，因此初選前，拜登競選團隊在該州投下巨資，積極拉抬選情。

拜登長期以來和南卡州支持者保持密切關係，在2020年大選期間，更發揮關鍵作用，正是因為在該州黨內初選大獲全勝，讓原本初選選情低迷的拜登起死回生並一路助攻至獲得總統候選人提名資格。

拜登在南卡州競選活動，獲得該州聯邦眾議員克萊本(Jim Clyburn)支持，後者在2020年大選前，讚揚拜登是非裔權益的最佳代言人，呼籲非裔選民支持拜登，也讓拜登順利贏得南卡州總統大選。

因此拜登和副總統賀錦麗始終感謝南卡州選民對民主黨的支持，一周前拜登在南卡州造勢，舉行募款活動時，向數百名支持者表示：「你們是我成為總統的關鍵，你們也是讓川普敗選的關鍵，你們將是我們再次勝選並擊敗川普的關鍵。」

儘管拜登支持率較低，且黨內對他在大選的表現也存在擔憂，但是拜登仍被寄予順利連任的厚望。本次首站勝出，對民主黨內具有決定性意義。

根據報導，民主黨南卡州黨內初選結束後，6日移師內華達州舉行，接著27日密西根州接棒舉行。