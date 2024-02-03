應對中國威脅 美空軍將大改組 打造「複合作戰機隊」

美國第七航空隊司令交接於1月30日在韓國烏山空軍基地舉行，駐韓美軍司令拉卡梅拉上將(左起)、卸任司令普勒斯中將、太平洋空軍副司令傑可布森中將、新任第七航空隊司令艾弗森中將一起敬禮。(歐新社)

知情人士表示，國防部為趕上中國建軍速度，空軍方面正抓緊進行最後的重大結構改組，一些三星 、四星司令部正在整併，整合戰鬥機與轟炸機到相同單位，增加預算 。

Politico政治網站2日報導，空軍這些方面的變革，目標在精實空軍臃腫的官僚體系，與中國正面對決；變革牽涉到空軍的戰術宗旨、預算及設計新型戰機，可能推出新型無人戰鬥轟炸機專案，哪怕國防預算按估計僅輕微增加或者相對持平。

去年9月以來，空軍部長肯達爾(Frank Kendall)便致力於稱為「大國競爭而再最佳化」(Reoptimizing for Great Power Competition)的計畫。要求匿名討論消息的包括一名太空 軍官員、兩名國會助理及兩名空軍顧問，他們均獲悉空軍改組專案。

定期得知五角大廈現代化計畫的顧問指出，空軍整改規模很大。

1月30日在韓國烏山空軍基地舉行的儀式上，美國第七航空隊新任司令艾弗森中將(右)從太平洋空軍副司令傑可布森中將(左)手中接過第七航空隊軍旗。(歐新社)

空軍打算在科羅拉多州12日舉行的「空軍太空軍協同戰爭研討會」(Air & Space Forces Association Warfare Symposium)上宣布其計畫。兩位國會顧問表示，許多細節還未定型，原因在基地事宜很複雜，還待制定，一些司令部內文職與軍職官員間還有緊張，尚待克服。

兩名空軍發言人證實正在變革但拒絕透露細節；官員們提供的文件指出，空軍必須大洗牌，是因為「戰略環境出現重大且危險的改變」，空軍不得不展開「重大行動，讓空軍部再度最佳化」。

空軍作戰結構接下來按九大司令部來組織，均由三星、四星將領指揮，而依功能或區域來組織空軍的任務；例如「空軍活動力司令部」 (Air Mobility Command)負責空運及空中加油，「太平洋空軍」(Pacific Air Forces)負責印太司令部的各空軍單位。

空戰戰場層面，目前依戰機機型來組織，但也可能改變。未來可能不再由單一戰鬥機隊、另一為轟炸機隊來畫分，可能混合起來，同一機隊同時有戰鬥機、轟炸機及加油機。

這個構想代表回歸1990年代設計，當時空軍把第366戰鬥機聯隊轉型為「複合機隊」，一支複合機隊同時能摧毀敵軍空防、參與空戰又能空中加油，均歸單一指揮部管轄，而非分歸數個。不同戰機的飛行員要定期一起受訓，讓協同作戰更容易，耗時更短。