拜登制裁以色列極端猶太定居者 對4人發出金融、簽證禁令

拜登總統(右)1日發布行政命令，制裁那些支持約旦河西岸定居者暴力的個人。圖為他當天在底特律出席活動。(路透)

拜登 總統1日簽署行政命令，對在約旦河西岸製造暴力襲擊的以色列 極端猶太定居者實施制裁，並在首輪行動中對四名定居者發出金融制裁和簽證禁令。

根據命令，這些定居者參與暴力行為、威脅、企圖摧毀或奪取巴勒斯坦 人財產。美國官員仍在評估在以哈戰爭期間，對其他加劇襲擊事件的人是否也予以制裁。

國務院同時公布首輪被制裁四人的身分︰查斯代(David Chai Chasdai)，製造及領導一場騷亂，造成一名巴勒斯坦平民死亡；坦吉爾(Einan Tanjil)，襲擊巴勒斯坦農民及以色列活動人士；齊徹曼 (Shalom Zicherman) ，在約旦河西岸襲擊以色列活動人士；利維(Yinon Levi)，經常帶領來自梅塔林農場(Meitarim Farm) 的定居者展開襲擊行動。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)發聲明指出，對約旦河西岸極端主義分子暴力行為的增加，拜登已表示擔憂，特別是極端主義定居者暴力行為的增加，在2023年達到創紀錄的水平。

聲明說，這種暴力對約旦河西岸、以色列和中東地區的和平、安全與穩定構成嚴重威脅，並威脅到美國的國家安全及破壞美國外交政策目標，「包括兩國解決方案的可行性以及確保以色列人和巴勒斯坦人能夠獲得平等的安全、繁榮和自由。」

以色列與哈瑪斯在加薩開戰以來，拜登多次要求以色列總理內唐亞胡在行動中有所克制，然而他這個行政命令針對中東最親密友，實在非常罕見。

美方在宣布裁制措施前已預先通知以色列，內唐亞胡譴責這個做法，他發聲明說絕大多數定居者都是守法公民，許多人如今正擔當義務兵及預備役軍人，為保衛以色列而戰。

自以哈開戰以來，以色列在加薩造成大量巴勒斯坦人傷亡，但拜登多次大力支持以色列，結果招來愈來愈多的批評，因此他這個行政命令乃是平息怒火。

拜登這個命令並非針對美國公民。不過西岸有大量定居者擁有美國公民身分。因此有美國國會議員關注到，有美國人或雙重公民在定居者暴力和恐嚇中所扮演的角色。