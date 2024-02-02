美軍「報復反擊」伊拉克、敘利亞民兵組織
激進組織哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列、雙方爆發戰爭後，伊朗支持的一些民兵組織也趁勢攻擊美軍駐中東的不同基地，拜登總統矢言必將回應；最新消息指出，美軍反擊伊拉克和敘利亞境內一系列目標的計畫已獲得批准，包括獲伊朗支持的軍事設施及人員。
美聯社報導，伊朗支持的武裝組織自衝突以來已用火箭彈、飛彈、無人機等方式襲擊美國的伊拉克和敘利亞基地至少166次，美國也反擊兩國境內設施約六次；伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」(Houthi)則自11月來在紅海向商船和軍艦開火近40次，美軍亦多次回擊。
美國官員向哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)透露，幾天內即將再在伊拉克和敘利亞的武裝組織發動反擊，天氣將是影響襲擊時間的主要因素之一。雖然美軍有能力在惡劣天氣下作戰，但傾向於能見度更佳時發動攻擊，以防無意中波及誤入該區域的平民。
而同受伊朗支持的黎巴嫩真主黨(Hezbollah)31日宣布暫停針對美軍的軍事行動，這兩天該地區的確未發生新襲擊。但美國官員表示沒有跡象顯示真主黨是收到風聲、為了延遲美軍報復才宣布暫停。
美國幾天來一直暗示報復行動已箭在弦上。中央司令部(US Central Command)宣布美軍1日上午在亞丁灣(Gulf of Aden)上空擊落一架從葉門起飛的青年運動武裝無人機；幾個小時後，又在紅海摧毀了另一架無人機。
國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)在元旦住院後首次出席記者會，1日在五角大廈表示美國不會容忍對美軍的攻擊，此時此刻剝奪敵軍軍力的行動將更甚以往。
美國認為最近一次28日約旦基地遇襲是由「伊拉克伊斯蘭反抗組織」(Islamic Resistance in Iraq)所為，雖然伊朗否認參與，但奧斯丁稱伊朗知不知情並不重要，「因為伊朗扶持這些團體，如果他們沒有出力支持，這些事情就不會發生。」更說他不認為對方的心態是打一仗就了結，「他們還有很多軍力，但我有更多…我將採取必要措施來保護部隊。」
來源:FOX 5 New York
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