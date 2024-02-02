美軍「報復反擊」伊拉克、敘利亞民兵組織

美國誓言數日內將向伊拉克和敘利亞境內由伊朗支持的民兵發動反擊，報復這些攻擊美軍駐中東的不同基地的民兵組織。圖為美軍2014年轟炸敘利亞民兵組織的檔案照。(美聯社)

激進組織哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列、雙方爆發戰爭後，伊朗 支持的一些民兵組織也趁勢攻擊美軍駐中東的不同基地，拜登 總統矢言必將回應；最新消息指出，美軍反擊伊拉克和敘利亞境內一系列目標的計畫已獲得批准，包括獲伊朗支持的軍事設施及人員。

美聯社報導，伊朗支持的武裝組織自衝突以來已用火箭彈、飛彈、無人機等方式襲擊美國的伊拉克和敘利亞基地至少166次，美國也反擊兩國境內設施約六次；伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」(Houthi)則自11月來在紅海向商船和軍艦開火近40次，美軍亦多次回擊。

美國官員向哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)透露，幾天內即將再在伊拉克和敘利亞的武裝組織發動反擊，天氣將是影響襲擊時間的主要因素之一。雖然美軍有能力在惡劣天氣下作戰，但傾向於能見度更佳時發動攻擊，以防無意中波及誤入該區域的平民。

而同受伊朗支持的黎巴嫩真主黨(Hezbollah)31日宣布暫停針對美軍的軍事行動，這兩天該地區的確未發生新襲擊。但美國官員表示沒有跡象顯示真主黨是收到風聲、為了延遲美軍報復才宣布暫停。

美國幾天來一直暗示報復行動已箭在弦上。中央司令部(US Central Command)宣布美軍1日上午在亞丁灣(Gulf of Aden)上空擊落一架從葉門起飛的青年運動武裝無人機；幾個小時後，又在紅海摧毀了另一架無人機。

國防部長奧斯丁 (Lloyd Austin)在元旦住院後首次出席記者會，1日在五角大廈表示美國不會容忍對美軍的攻擊，此時此刻剝奪敵軍軍力的行動將更甚以往。

美國認為最近一次28日約旦基地遇襲是由「伊拉克伊斯蘭反抗組織」(Islamic Resistance in Iraq)所為，雖然伊朗否認參與，但奧斯丁稱伊朗知不知情並不重要，「因為伊朗扶持這些團體，如果他們沒有出力支持，這些事情就不會發生。」更說他不認為對方的心態是打一仗就了結，「他們還有很多軍力，但我有更多…我將採取必要措施來保護部隊。」 美國誓言數日內將向伊拉克和敘利亞境內由伊朗支持的民兵發動反擊，報復這些攻擊美軍駐中東的不同基地的民兵組織。伊朗提高警戒。圖為伊朗首都德黑蘭街頭。(歐新社)

來源:FOX 5 New York