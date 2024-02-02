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罹癌、手術不報 防長奧斯丁：願承擔全責

編譯周芳苑／綜合1日電
因罹癌住院未告知拜登總統的國防部長奧斯丁，在陷入輿論風暴後，1日在五角大廈記者會上道歉，但他也表示未指示幕僚隱瞞。(美聯社)
因罹癌住院未告知拜登總統的國防部長奧斯丁，在陷入輿論風暴後，1日在五角大廈記者會上道歉，但他也表示未指示幕僚隱瞞。(美聯社)

國防部奧斯丁(Lloyd Austin)1日受訪時，坦承自己罹患前列腺癌隱而不報確實處理不當，但也表示絕對沒有要求部屬刻意隱瞞，更未要求下屬不要將他住院一事告知白宮

奧斯丁1日出席在五角大廈舉行的記者會，是他一年多來首次接受記者提問。他坦言應該把他癌症診斷結果告訴總統，也該告訴他的團隊和全國民眾，他說「我要承擔全部責任」。

70歲的奧斯丁非常注重隱私，向來被認為極度內向，迴避鎂光燈、不喜歡與媒體打交道，更不願在公共場合談論自己；在1日的記者會上，奧斯丁終於開口，試圖解釋為什麼要對罹患如同「腹部重擊」的疾病保持沉默；而對住院一事保密讓奧斯丁受到漫長職業生涯中最多的關注。

奧斯丁說，他的第一反應是什麼都不要說；醫生說手術時間很短，因此他決定趁著聖誕假期動手術，他認為，拜登總統有太多事需要煩心，不該再擔心國防部長的個人問題。

奧斯丁當時覺得大可不必告訴總統他罹患癌症，如今意識到這是錯誤的。

奧斯丁在記者會開始前45分鐘搭乘高爾夫球車抵達會場，拄著拐杖慢慢走到休息室，與助手們一起準備；步向講台時並未拄拐杖。

奧斯丁未能馬上向白宮報告病情及缺席情況而備受批評，也讓五角大廈等政府單位官員不解。

國會眾院軍事委員會(House Armed Services Committee)要求奧斯丁本月作證，說明他和助手為何隱瞞病情。該委員會主席、阿拉巴馬州共和黨籍眾議員羅傑斯(Mike D. Rogers)說，國會須了解發生什麼事、以及究竟是誰決定阻止內閣透露行蹤。

白宮幕僚表示，拜登總統當時任命這位從軍40年的退役上將出任國防部長時，對其人格特質並無異議。

來源：CNN

奧斯丁 白宮 國防部

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