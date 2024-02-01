聯調局長：中國駭客鎖定美國油電廠 伺機網攻

聯邦調查局長雷伊31日眾院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會上作證，指中方駭客正鎖定全美重要關鍵基礎設施，隨時可視情況發動攻擊。(美聯社)

聯邦調查局局長雷伊(Christopher Wray)31日在國會作證指，中方的駭客 已鎖定水廠、電網、運輸系統，和汽油與天然氣管線等全美基礎設施，準備好待北京一聲令下，對美國民眾和社會造成重大且實際的傷害。

司法部 長加蘭德(Merrick Garland)在一項聲明中表示，司法部破壞一個由中華人民共和國支持、意圖透過殭屍網絡鎖定美國關鍵基礎設施的駭客組織，美國將持續這項行動，瓦解那些由外國政府資助的惡意網路行動。

國安部網路安全與基礎設施安全局長伊斯特利(左起)、聯調局長雷伊及國家網路辦主任庫克，31日在眾院作證。(美聯社)

司法部31日表示，已破壞藏身在美國家用路由器中、由北京支持的殭屍網絡KV。

雷伊作證表示，若中方決定發動攻擊，不只針對美國的政治和軍事目標，還將低度打擊平民，FBI 正在高度關注北京構成的威脅；五角大廈網路司令部司令中曾根(Paul Nakasone)也說，中方對美國構成的挑戰，遠超過美國盟友所曾面對，對抗這些行動是優先要務。

FBI「最直接的警告」

有線電視新聞網(CNN)指，這是這位聯邦調查局局長迄今為止向全美就中國駭客對美國關鍵基礎設施構成的威脅發出的「最直接的警告」。

眾院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會31日舉行聽證，邀請雷伊和中曾根等官員，說明中共對美國國土和國家安全發動的網路攻擊。

衝突時恐遭斷水斷電

雷伊在國會作證表示，中國駭客鎖定美國通訊、能源、交通和水利設施等民用關鍵基礎設施，預先部署，能在衝突發生時斷水斷電，對美國民眾和社會造成實際且重大的傷害。

司法部和聯邦調查局FBI在31日宣布，已破壞由北京支持的駭客「伏特颱風」(Volt Typhoon)所打造的殭屍網絡KV；微軟和美英五國情報機構去年5月提醒用戶對伏特颱風要提高警覺，控駭客鎖定關島和美國的關鍵基礎設施，在躲避偵測的狀態下，長時間實施間諜行動並搜集資訊，目標在當未來發生危機事件時，能切斷美國和亞洲區域的重要通訊。

司法部在31日新聞稿中表示，中國駭客攻擊在美國生命周期結束(EOL，指停產或停止更新軟體)，不再受製造商提供安全更新的路由器，遭鎖定的多數路由器出自思科(Cisco)和美國網件公司(NetGear)，駭客們在其中安裝惡意軟體，組成殭屍網絡KV，竊取民眾個資。

聯邦法院授權的行動自去年12月起，從路由器中刪除KV的惡意軟體，並採取更多措施來保護路由器與殭屍網絡的連接，民眾可以重新啟動路由器來切斷與KV的連結，也可以在FBI官網得到更多訊息。

中國始終否認對美國或其他國家發動網路攻擊，反控是美國這麼做。