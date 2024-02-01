川普若重新入主白宮 原有中國政策團隊「不願回鍋」

美國與中國目前在台灣、間諜指控、技術管制、進口禁令以及地區海洋爭端等問題上存在分歧，但兩國關係仍算穩定；不過由於前總統川普 極有可能再度入主白宮 ，他的中國政策再次受到關注；新聞網站Axios報導，過去為川普政府工作的一些頂級中國問題專家無意重作馮婦，給一些新面孔留下廣闊的空間。

Axios報導指出，儘管川普仍在黨內初選過程裡，除建議對中國商品徵收更多關稅之外，幾乎沒有提及中國；現在還處於競選的早期階段，他的競選團隊也不太可能建立實質的外交政策團隊。

但川普前政府不少官員表示，川普本人基本不制定政策，而是由身邊幕僚制定後由他拍板，而他選擇幕僚及顧問，首要是個人忠誠度，而不是他們的具體政策立場。

因此若川普當選，他的中國政策幕僚及顧問就顯得極為重要，這些人的個人立場偏好，極可能在川普第二個任期內，在關鍵時刻決定對中政策方向。

Axios透露，有前川普政府官員經常提及幾位中國問題專家的名字，包括︰葉望輝(Stephen J. Yates)，前愛阿華州共和黨主席、前副總統錢尼(Dick Cheney)的副國家安全顧問。他是耶穌基督後期聖徒教會成員，1987年至1989年在台灣台南縣從事傳道事工，中文流利。1996年至2001年擔任傳統基金會亞洲政策研究中心資深政策研究員，現在是美國第一政策研究所(AFPI)中國政策高級研究員兼主席，對北京立場強硬。

柯伯吉(Elbridge A. Colby)，前國防部戰略與軍力發展副助理部長，主張美國應避免在烏克蘭和中東問題上糾纏，而應專注於與中國競爭，著有「拒止戰略」一書，要集中美國在各地區的軍事資源，將保衛台灣作為重中之重，以遏制中國軍事挑釁。

史金納(Kiron Skinner)，前川普政府的國務院 政策規畫主任，是政壇與學界相對少見的非洲裔保守派健將，任內直指美中之間是一場完全不同文明、完全不同意識形態之間的衝突。她的對中國戰略可與冷戰時期對蘇聯戰略相比。