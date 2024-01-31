蘇利文：美中台溝通 台灣選舉降風險

白宮國家安全顧問蘇利文，上月在首爾出席美日韓安全會議。(美聯社)

白宮國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan)30日晚在智庫外交關係協會(CFR) 談論美中關係的未來時，提到最重大的風險是台海危機，台灣選舉期間沒有爆發重大事件，是因為華府、北京和台北都設法針對彼此的意圖，減少溝通失誤和誤解；接下來並非一帆風順，美國必須透過加強外交與嚇阻來應對風險。

蘇利文上周在泰國曼谷與中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅 會談，他在30日演講提到，美中密集對話有助管控戰略競爭帶來的摩擦，從南海、東海，到經濟和科技的舉動和反制措施，處處是風險，最重大的風險大約是台海危機，尤其是北京一直增加針對台海的軍事行動。

蘇利文藉機強調密集外交的重要性，他說，台灣幾周前在未爆發重大兩岸事件的狀態下舉行歷史性的選舉，因為華府、北京和台北三方面都針對彼此的意圖，設法減少溝通失誤和誤解。

蘇利文表示，這個結果在2022年8月當下是很難想像的，當時多數人都預期兩岸局勢的緊張將只增不減。

2022年8月，眾院時任議長裴洛西 (Nancy Pelosi)率團訪問台灣，這趟訪問為美中關係帶來一輪新的摩擦，北京在裴洛西離台後舉行多日的環台實彈軍演，美國除了要求北京克制，不要反應過度外，也調動航空母艦雷根號在台灣東部監控局勢。

談到美中台三方為局勢的努力後，蘇利文立即表示，這並不能保證未來的趨勢，風險依然存在，必須透過「強力外交與嚇阻」來處理。

蘇利文說，美國會持續對侵犯人權、強迫勞動與禁止核武擴散來採取行動，對中國援助俄羅斯保持警戒；若中方持續在南海、東海和台海挑釁，美國會與盟友夥伴密切合作反制，並大聲疾呼這些全球最重要水道和平穩定的重要性。

台灣選舉剛落幕，蘇利文重申美國的中立立場，除恭喜當選者，也為台灣的民主表現恭賀蔡英文總統。

蘇利文說，美國希望看到平穩的政權交接；而美國始終關切在台海周圍加劇的侵略性軍事行動，這不利和平穩定，美國將和其他國家一道，盡力支持台海的和平穩定。

蘇利文表示，美國對台政策始終如一，亦即「一個中國」政策、台灣關係法和六項保證。

展望未來美中互動，蘇利文表示，他與王毅均同意美國總統拜登與中國國家主席習近平應繼續對話，也應盡快通電話；接下來，美國希望可以跟中方深化危機溝通機制，以降低衝突風險，並在氣候變遷、全球經濟與人工智慧(AI)帶來的挑戰等領域多做協調，美國也會與北京討論紅海與北韓在內的區域和全球議題。