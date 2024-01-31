美中首會 合作打擊芬太尼流入美國

「中美禁毒合作工作組啟動儀式」30日在北京召開。前左為白宮總統助理與國土安全事務副顧問達斯卡爾，右為中國國家禁毒委員會主任王小洪，宣布工作組正式啟動。(新華社)

美、中官員30日在北京舉行「中美禁毒合作工作組」首次會議，討論如何防制類鴉片藥物芬太尼(fentanyl)流入美國，為去年11月拜登 總統與中國國家主席習近平舊金山高峰會以來，首度談論合作打擊芬太尼事宜；中國公安部長王小洪表示，雙方溝通深入務實，就工作計畫達成共識，盼能提升、擴大合作，提供更多正能量，改善中美關係。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，這次會談為期兩天，30日為第一天；白宮 特使團長、拜登總統副助理兼白宮國土安全事務副顧問達斯卡爾(Jen Daskal)會後表示，與北京新設的反毒品 工作組會談，是「我們關係邁進的重要一步」，多年來首度對此課題舉行高階、正式談判，「能推動持續合作，以便能分享資訊，見到更多進展」。

但達斯卡爾表示，北京能做更多來協助杜絕已被形容為美國史上最嚴重的毒品危機。

路透(Reuters)報導，去年11月拜習舊金山峰會舉行時，兩位元首同意合作，節制中國芬太尼的生產、外銷，堪稱一大突破。

美國一直聲稱，中國是前導化學物質的主要來源，出口給墨西哥毒品集團再合成芬太尼。中國否認有這回事。

達斯卡爾表示，拜習會後，中國已照會國內公司，警告他們不得違法出口前導化學物質，並加強新的執法措施，另首度恢復提供資訊，將可疑的貨物運輸，通報給「國際麻醉品管制局」(INCB)。

在華府，白宮國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)表示，美中兩造已致力於合作，加強執法合作，打擊芬太尼前導化學物質的散播及外銷、非法融資、增加資訊分享。

柯比表示，這個起頭很好，但只是起頭，還有更多事情要做，31日還有另一輪會議。

王小洪則表示，希望中美能包容彼此的顧慮，「提升並擴大合作，提供更多正能量，供中美關係穩定、明智及永續」。

達斯卡爾表示，美方若見到前導物質減少，芬太尼錠劑、壓製設備減少，才會認定與中國的合作管用。中方則反駁說，美方要為芬太尼危機負起主要責任，美國官方做得並不夠，沒減少該類鴉片製劑的需求量。

達斯卡爾表示，美方與中方對口官員已討論到芬太尼問題涉及供銷，要雙管齊下才能解決。