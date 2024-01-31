基建遭攻 美瓦解數千個中國駭客網路裝置

美方宣布已出手打擊毀壞美國關鍵基礎建設的中國駭客網路。圖為德州休士頓市的露天電力輸送網路。(美聯社)

兩位西方安全官員和一名知情人士透露，美國政府近幾個月推動一項行動對抗中國廣泛的駭攻行動，成功瓦解數千個連網裝置；路透30日報導，司法部 與聯邦調查局(FBI )申請並取得授權，遠端瓦解中方的駭客 行動，同時也已利用法庭命令來修補這些裝置的漏洞。

拜登政府逐漸聚焦他國的駭攻行動，不僅擔心外國勢力影響美國11月總統大選，也擔心重創美國企業的勒索行動重演。

有線電視新聞網(CNN)30日報導，此舉是政府削弱中國持續侵駭行動的一部分，美國官員憂心北京若入侵台灣，中國駭客將妨礙美國的軍事回應。

報導指出，中國駭客入侵美國海上和交通網路讓華府高級國安官員憂心，他們認為這些駭客的目的不在蒐集情報，而是伺機在美中爆發衝突時，癱瘓美方的電腦系統。

近期行動的目標駭客團體是中國政府支持的駭客組織「伏特颱風」(Volt Typhoon)，該組織致力破壞西方國家的關鍵基礎建設，包括航運港口和網路設施等。

三位知情人士透露，「伏特颱風」行動早在2023年5月就開始，其駭客直到去年底才擴大行動範圍並改變策略。

駭客威脅提升，讓白宮與私人科技團體召開一系列會談，美國政府透過電子通訊與雲端通訊企業協助追蹤駭客活動。

國安專家表示，駭客可遠端破壞印度太平洋地區的重要設備，這些設備以特定形式支持美軍行動。路透也引述消息人士報導，美國官員關切駭客行動危害美國因應中國可能侵略台灣的準備。

司法部與FBI不予評論路透的報導，中國駐美大使館也未回應路透的徵詢。

西方國家去年5月首次對「伏特颱風」提出示警，而中國外交部發言人毛寧表示，駭客指控是五眼聯盟(Five Eyes)「收集不實資訊的行動」；五眼聯盟是美國、加拿大、紐西蘭、澳洲和英國組成的情報共享組織。

「伏特颱風」的目的是接管大量脆弱的數位裝置，如路由器、數據機、連網監視器，滲透後對敏感目標的下游發動攻擊。

這類種被稱為「殭屍網路」(botnet)的遠端控制系統是安全官員首要關切的議題，因為它們會限制網路守護者在監控網路中觀察外國足跡的能見度。

知情人士透露，「中國控制地理位置靠近港口或網際網路服務供應商(ISP)的攝影機或數據機，接著進攻真正的目標。對於下游目標的資訊科技(IT)團隊而言，就看似附近的普通本地使用者。」