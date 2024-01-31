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去年舊金山拜習會 習近平曾承諾不干預美大選

記者張文馨、編譯陳韻涵╱綜合報導
CNN30日報導，中國國家主席習近平去年11月在舊金山峰會時曾告訴拜登總統，北京不會干預美國今年的總統選舉。圖為去年拜登與習近平會談後散步。（新華社）
CNN30日報導，中國國家主席習近平去年11月在舊金山峰會時曾告訴拜登總統，北京不會干預美國今年的總統選舉。圖為去年拜登與習近平會談後散步。（新華社）

有線電視新聞網(CNN)30日獨家報導，中國國家主席習近平去年11月在舊金山峰會時告訴拜登總統，北京不會干預美國今年的總統選舉，且中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅，上周在泰國與白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)會晤時重申此事。

拜登與習近平去年11月在加州舊金山灣區的費羅麗莊園(Filoli estate)舉行約兩小時的會談，CNN30日曝光當時美中官員都未轉述的內容。

王毅上周會晤蘇利文 重申此事

CNN引述消息來源報導，拜登率先提起這個話題，習近平簡短回應；當王毅和蘇利文26日與27日在泰國曼谷會談時，蘇利文再次提及此事，王毅對蘇利文重申了習近平對拜登所做的保證，稱北京不會干預美國今年秋天舉行的選舉。

CNN報導，近幾個月來，美中資深官員會議反覆討論中方干預或影響美國大選的事，這反映了美中關係的緊張，以及美國官員對外部干預選舉的戒懼。

干預美大選 俄歷年動作最多

俄羅斯情報部門2016年趁美國總統選舉時，駭入民主黨全國委員會廣發電郵來破壞時任總統候選人柯林頓(Hillary Clinton)選情；自此之後，伊朗、古巴和中方的情報部門也相繼投入，試著影響美國選舉，但動作最大的仍是俄羅斯。

美國情報官員告訴CNN，在干預美國選舉這件事上，俄羅斯向來比中國更積極；不過，有跡象表明，北京的態度正轉趨積極，尤其鎖定美國選民和候選人。

美聯社30報導，隨著美國大選活動如火如荼展開，前總統川普再次對上拜登總統的局面成形，中國密切關注美大選；中國復旦大學國際關係教授趙明昊表示，中方評估「兩碗毒藥」，誰的毒性少。

中國密切關注美國大選造勢活動，留意候選人對中國的談話是否強硬，可能再次弄僵最近幾個月改善的美中關係。

拜登和川普 都不吸引中方

11月大選結果也很重要，畢竟兩位候選人都不吸引中方；拜登在許多領域與中方合作，但北京關切華府聯合印太抗中的行動；在台灣議題方面，拜登屢次表示，若中國侵略台灣，美國將派兵協防。 

川普的外交政策走孤立路線，他可能會三思協防台灣的議題，但考量他的不可預測性和對中方嚴厲的措辭，若重返白宮可能加劇貿易戰。

上海復旦大學國際關係教授趙明昊表示，「對中國而言，無論誰贏得美國總統大選，都是兩碗毒藥(bowls of poison)。」

美聯社指出，就算是關係略為改善，緊張情勢仍高，尤其是台灣議題。誰入主白宮，可能不僅對美中關係，也會對亞太地區的和平造成巨大影響。

趙明昊的看法呼應美中兩國多名分析師的觀點，認為拜登可能是北京「兩害相權取其輕」的穩定選項，畢竟川普的不可預測性太高，但北京政府也苦惱拜登可能成功聯合夥伴對抗中國。

無論誰當選 美抗中戰略不會變

清華大學戰略與安全研究中心研究員孫成昊表示，「無論誰當選，都不會改變美國對抗中國的整體戰略方向，中國沒有偏好誰當選，因為中國都已經應對過任何一人四年了。」

CNN報導，2020年以來，中方資深官員的目標是強化美國社會的分裂，指示中方間諜加倍努力影響並形塑有利北京的美國政策與公眾輿論，這些影響力行動包含了中方運用虛假社交帳號，透過網路攻擊美國政治人物；美國情報部門和微軟都曾示警。

一名國安局資深官員上周告訴CNN，迄今未見到外國干預美國選舉的新行動，但美國官員已準備，俄羅斯、伊朗和中國等外國勢力會嘗試透過宣傳、網攻或其他方式來擾亂美國選民。

 

拜登 蘇利文 王毅

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