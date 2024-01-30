變現自救 碧桂園31項海外資產求售

碧桂園為了自救，近期陸續出售資產。（路透）

中國恒大29日遭香港 高等法院頒令清算，對中國房市無疑雪上加霜。另一深陷債務危機的中國房企巨頭碧桂園 近期為自救，陸續出售資產，其中31個海外項目據報已陸續擺上「貨架」，盼能藉此解除危機。中媒引述行業知情人士稱，儘管碧桂園海外項目占全部資產比重不高，出售海外資產仍有助於緩解流動性財務危機。

近期碧桂園除擬退出澳洲 市場，英媒React News近日指出，碧桂園正在出售其位於英國倫敦項目「Ailsa Wharf」，目前已請代理商競價。碧桂園海外專案主要分布馬來西亞、泰國、澳洲、美國、印尼、印度、香港、英國和紐西蘭。

財新網報導，Ailsa Wharf為碧桂園在英國唯一項目。碧桂園於2018年4月時聯合一家香港基金，從英國開發商手中買下一宗位於倫敦東二區的住宅開發地，價格約8000萬英鎊（近1億170萬美元）。碧桂園原計畫在此興建13棟住宅大樓，預計建成後總價值為4億英鎊。

資料顯示，這已是碧桂園自去年下半年來出售的第三個海外項目。前兩個位於澳洲的墨爾本和雪梨附近。

從年報看，碧桂園的海外項目數量為31個，馬來西亞是碧桂園海外發展的重中之重，但碧桂園的海外資產占其全部資產的比重並不高。自2017年以來，碧桂園未在年報中單列其海外項目的營收和資產情況，歷年年報均稱，公司的收入主要來自中國，且九成以上的非流動資產均位於中國。