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新聞焦點／恒大清盤 3個機緣巧合 中國房市前景難料

香港特派員李春
一名居民行經北京的恒大商業大樓，恒大集團29日遭香港高等法院頒令清算。(美聯社)
一名居民行經北京的恒大商業大樓，恒大集團29日遭香港高等法院頒令清算。(美聯社)

中國中央部門上周發布所謂「重磅政策」，有人預期周一有「股樓雙飛」之景，誰料都受到「外擾」，一個來自美國，是傳聞前美國總統川普若再度上台要大徵中國商品進口稅；一個來自香港，即一早就驚動股市的恒大清算令。

香港法官頒下恒大清算令，有很多猜測，其中一個是清算時機，看上去這個時機可以不猜，一是恒大清算已七次延期，連香港法官都煩得說「夠了」；二是香港法官聆訊和判決都有預定日期，沒有臨時插隊；三是申請人，即恒大的債主也等不起了。據消息透露，上周末恒大與債主有最後一面，結果沒能如願。

按香港清算程序，在法院發出清算令後，會即時委任臨時清算人或清算人，公司董事局即時失去管理權並將管理權移交予臨時清算人或清算人。也就是說，中國恒大29日下午開始，就沒有法定的管理權了。

這些背景下，可相信恒大清盤有三個機緣巧合。首先是恒大案在中國是辦得差不多了，有人相信恒大創辦人許家印該坦白的已坦白；恒大內部刑事案也處理得差不多了，1月8日恒大汽車公告，該公司執行董事劉永灼因涉嫌違法犯罪已被依法刑事拘留，就是一例。

第二個機緣巧合應是恒大爆雷已兩年多，許家印抓起來也已大半年，中國官方對恒大的清理整頓工作應已完成，現在一是處理中國內部的「保交樓」，一是對付境外債務，清盤對恒大已不是最後一槍。

第三就是中國決策層正好安排了救股市、救房市的政策措施，很巧也是排在29日實施，是以恒大爆雷的後續處理，對中國房地產市場、股市都不具爆炸性了。當局已沒那麼著急了，倒楣的只是那些借錢給許家印的，買恒大樓的。難怪中國地產界有人說，恒大在香港清算，是中國房地產觸底的標誌。

但也別以為恒大清盤，故事就到此結束。香港財經界人士相信，香港高等法院頒了清算令，恒大現有管理層的管理權就要交給清算人，而整個清算過程可能持續五年，清算人做多少承諾，至少中國恒大也半死不活。

還有一點是這次叫做「跨境清算」，不僅難度大增，還考驗不斷。其間還可能出現一驚，就是清算人要接過來大小帳簿，核算資產，探討權益。也許中共中紀委沒看懂的恒大花帳爛帳，被專業的清算人看出來也難說，所以故事還可能繼續。

恒大 香港 房地產

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