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偷17年… 哈瑪斯武器多是以軍的 地下走私擴軍備

編譯陳韻涵／綜合28日電
據說哈瑪斯從以色列軍隊偷取武器，再掉轉槍口攻擊以軍。圖為哈瑪斯戰士。(美聯社)
據說哈瑪斯從以色列軍隊偷取武器，再掉轉槍口攻擊以軍。圖為哈瑪斯戰士。(美聯社)

以色列軍事與情報官員調查發現，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯去年10月7日突襲以色列和目前在加薩戰爭中使用的大量武器，竟是過去17年陸續從以色列軍方收集或竊取而來。

紐約時報報導，分析師指出，以軍數年來封鎖加薩走廊，但地下走私路線讓哈馬斯維持充足軍備。

武器專家、以色列和西方國家情報官員近期指出，哈馬斯之所以能夠建立如此龐大的火箭和反坦克武器彈藥庫，都是來自以色列轟炸加薩的數千枚未爆彈；此外，哈馬斯也會從以色列軍事基地竊取武器。

近幾個月戰鬥所蒐集到的情報顯示，以色列當局錯估哈瑪斯去年10月突襲前的狀態，也低估了哈瑪斯取得軍火的能力；以色列過去17年來用以加強防堵加薩的武器，卻遭哈瑪斯分子用來攻擊以軍。

以色列和美軍的爆裂物讓哈馬斯得以對抗以色列的火箭，且首次從加薩滲透以色列城鎮。

以色列國家警察拆彈小組(National Police Bomb Disposal Division)前副主任、以色列警察顧問卡戴許(Michael Cardash)說：「未爆彈是哈瑪斯爆裂物的主要來源」，「許多以色列的砲彈被他們重製為爆裂物和火箭」。

武器專家評估，砲彈的未爆率約10%，但以軍的軍火庫還有越戰時期的飛彈，或美國等大國早就停用的武器；匿名情報官員透露，部分飛彈的未爆率可能達15%。

以色列長年和近期連續轟炸，等同四處散落武器資源。 

以色列官員早就知道哈瑪斯會回收部分以色列軍火改造武器，但實際規模出乎武器專家和官員預料。

以色列政府也深知軍火容易遭竊，去年一項軍事報告提及，數千枚子彈和數百把槍、手榴彈從看守不嚴的基地失竊。

以色列統計，去年10月7日之後對加薩至少發動2萬2000次空襲，代表每次空襲都留下不少未爆彈。

聯合國排雷行動處專家伯屈(Charles Birch)表示，「砲彈、手榴彈等火砲，戰後會有數以萬計的未爆彈」，「這些對哈瑪斯而言，形同免費禮物。」

以色列 哈瑪斯 加薩

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