美擬延緩對以色列軍售 迫使降低對加薩攻擊

傳拜登政府打算減少軍事援助以色列，改變以色列的強硬立場。(歐新社)

以色列 面臨國內及國際社會要求解救人質的壓力越來越大，但總理內唐亞胡仍誓言消滅哈瑪斯 、拒絕讓步。拜登 總統幾周來一直表示正盡一切努力改變以色列的強硬立場，而有官員透露，拜登政府正在討論拿軍售作為說服手段，可能延緩交付或提供更多武器，迫使以色列減緩加薩攻擊。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，據三名現任美國官員和一名前官員透露，以色列官員繼續要求美方提供更多武器，包括大型空投炸彈、彈藥和防空系統，國防部則一直在評估以色列要求的武器中哪些可做為談判籌碼。

傳拜登政府打算減少軍事援助以色列，迫使以國降低對加薩的攻擊。(歐新社)

官員稱數周以來拜登總統和他的國安團隊在檯面下的口頭施壓收效低於預期，未能說服內唐亞胡和其他以國官員大幅改變在加薩戰略，因此改為考慮延緩或停運軍火，希望能促使以色列採取外界要求的行動，例如開放人道主義走廊、向巴勒斯坦平民提供更多物資援助。

美方討論的武器裝備包括155厘米火砲和聯合直攻炸彈(JDAM，可將傳統的非導引炸彈改良成精準導引武器的套件)。官員表示，政府可能會繼續提供其他改裝套件，使以色列的飛彈更加精確。此外雖考慮過延遲交付防空系統，但不太可能實施，因為該系統保護以色列平民和基礎設施免受攻擊。政府在審查可能扣留或延遲交付的選項時，主要考慮進攻性軍事裝備。

消息人士透露，政府官員們還討論提供更多以色列政府要求的武器，鼓勵他們採取美國要求的一些措施。但內部充滿負面情緒，拜登政府高階官員因以色列經常無視減少巴勒斯坦平民傷害的要求、人道主義情況惡化而沮喪；拜登、國防部、白宮私下則對內唐亞胡處理戰爭的方式感到憤怒。

國家安全委員會(NSC)一位發言人捍衛拜登政府至今處理以哈衝突的方式，「正如總統明確表示的，他相信他採取的方法更加有效…以色列有權利和義務抵禦哈瑪斯威脅，同時也應遵守國際人道主義法並保護平民生命，我們仍然致力支持以色列打擊哈瑪斯。」