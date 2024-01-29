22號塔美軍遇襲 位約旦東北機密據點 近坦夫基地

約旦東北部一處美軍基地遭受無人機攻擊，三名美軍死亡，數十人受傷。事發地點為「22 號塔」，在坦夫基地附近(見圖)。(美聯社)

約旦東北部一處美軍基地遭受無人機攻擊，共計三名美軍死亡，數十人受傷。路透(Reuters)報導，事發地點為名稱為「22 號塔」(Tower 22)的軍事舉據點，地理位置具有高度戰略價值，座落於約旦東北角與敘利亞、伊拉克接壤的邊境地區，外界對於這座基地知道有限。

報導指出，有關「22 號塔」的公開訊息並不多，但相當接近敘利亞境內有著少數美軍駐紮的坦夫基地(Al-Tanf)。坦夫基地對於對抗恐怖組織伊斯蘭國(IS)扮演關鍵角色，讓美軍能夠遏止伊朗 在敘利亞東部狀大軍事力量。

美軍在約旦境內設立的Tower 22基地。(美國防部發布)

「22 號塔」與坦夫基地非常接近，兩地美軍甚至可以相互支援，還能反制附近區域裡有伊朗勢力撐腰的民兵，讓美軍隨時監視伊斯蘭國在區域裡其他地區的行動。

約旦軍隊是美國的外國軍援經費最大資助對象之一，美國派出數百名軍事教練前往約旦，約旦是美國在中東地區的少數盟友之一，美約兩國軍隊在一年當中舉辦多次聯合演習。

2011年發生敘利亞衝突以來，美國投注數億元協助安曼成立精密的「邊境安全計畫」(Border Security Programme)，對抗敘利亞與伊拉克民兵滲透。

美軍在約旦境內設立的Tower 22基地。(美國防部發布)

路透指出，究竟有多少美軍駐紮「22 號塔」，目前尚不明朗，據點裡存放著哪種類型的武器、是否動用到空防系統、哪個環節發生錯誤導致美軍出現死傷，同樣有待進一步釐清。