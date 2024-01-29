我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加社區治安差 更多華人買槍自保

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

中東兩陣營駁火 外界憂擦槍走火 爆全面戰爭

編譯潘勛／綜合28日電
美國杜魯門號航母打擊群。(美聯社)
美國杜魯門號航母打擊群。(美聯社)

美聯社28日報導，單是在上周美軍、以色列軍隊便出擊，殺死真主黨(Hezbollah)、哈瑪斯(Hamas)等伊朗撐腰民兵組織的高階指揮官，民兵組織也還擊；隨著每次駁火，外界愈來愈擔心兩集團為了不甘示弱，有擦槍走火、演變為全面戰爭之虞。

以軍空襲黎巴嫩殺死真主黨指揮官，真主黨則以火箭攻擊以國敏感基地；以軍又空襲貝魯特殺死哈瑪斯高階軍官。上周美軍也空襲伊拉克首都巴格達，殺死伊朗撐腰的民兵領袖；美海軍最近與伊朗支持的葉門反抗軍「青年運動」(Houthi)在紅海也頻頻交火。

伊朗支持的民兵出動無人機攻擊美軍，專家擔心中東全面大戰一觸即發。圖為伊朗革命衛隊...
伊朗支持的民兵出動無人機攻擊美軍，專家擔心中東全面大戰一觸即發。圖為伊朗革命衛隊的長程飛彈。(美聯社)

內部分裂 緊張升高

兩陣營內部的分裂另添增一層不穩定。哈瑪斯本希望去年10月7日攻擊以色列南部，引發加薩戰爭，可以把盟友們都拖入範圍更廣的戰爭。近來以色列加大力道談論有必要變更黎巴嫩境內的勢力平衡，即便華府的目標是想限縮這場衝突。

當前戰爭有如交錯的棋局，愈來愈複雜，失算的可能在上升。

當前加薩地區是原爆點；哈瑪斯聲稱10月7日攻擊事件，純粹是巴勒斯坦人對以色列數十年宰制的回應；沒有證據指伊朗、真主黨或其他盟軍團體直接參與或事先知情。

但以色列向加薩發動21世紀破壞力最大的進攻，外界稱為「抵抗軸心」(Axis of Resistance)的伊朗及其支持的本區域民兵面臨要有回應的壓力。

戰爭邊緣 代價沉重

在伊朗的代理人當中，真主黨面臨最艱辛的兩難處境，若容忍以色列的攻擊，就有看來軟弱、盟誼不力的危險，但若發動全面戰爭，以色列已揚言要大肆破壞黎巴嫩，而黎巴嫩自身已深陷經濟危機，即便真主黨支持者都看出來，付出那種代價來當巴人盟友太過沉重。

美國杜魯門號航母打擊群的戰機。(美聯社)
美國杜魯門號航母打擊群的戰機。(美聯社)

美國去年10月曾派兩個航母打擊群往該區，目前一個正在返航，但有其他戰艦代替；這種部署向伊朗及其盟友釋出不會搞錯的訊息，反對衝突擴大，但並非各造都接收到這個訊息。

不想開戰 邊打邊談

只要以軍繼續進攻加薩，區域高度緊張就會持續；咸信只有美國有這個力量結束這種局面；美國國務卿布林肯(Antony Blinken)及歐洲外交官員本周都回到中東，想以外交限制住衝突；中東學者指出，美國、伊朗都不想公開開戰，所以邊打邊談。

伊朗 以色列 加薩

上一則

彈劾梅奧卡斯 眾院國安委員會公布指控：拒遵法律、破壞公信

下一則

拜登貿易政策受挫 團隊出走 戴琪被指領導不力

延伸閱讀

陸續偷了17年 哈瑪斯突襲以色列武器竟來自以軍

陸續偷了17年 哈瑪斯突襲以色列武器竟來自以軍
美、以頻與伊朗撐腰民兵組織衝突 中東恐演變全面戰爭

美、以頻與伊朗撐腰民兵組織衝突 中東恐演變全面戰爭
會商釋放人質換加薩停火 傳伯恩斯赴巴黎會中東3國代表

會商釋放人質換加薩停火 傳伯恩斯赴巴黎會中東3國代表
聯合國加薩難民機構遭8國斷金援 負責人籲重新考慮 勿斷200多萬人生機

聯合國加薩難民機構遭8國斷金援 負責人籲重新考慮 勿斷200多萬人生機

熱門新聞

谷歌工程師陳立人（左）和32歲的于軒一（右）。（取自linkedin）

疑似谷歌華裔工程師曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

2024-01-21 20:07
谷歌工程師陳立人（左）和于軒一（右）。（取自linkedin）

自稱于軒一親戚：夫妻皆中國籍 陳父母抵美 于家人仍在中等簽證

2024-01-25 01:24
德桑提斯退選後，共和黨內總統提名只剩兩人相爭，左圖為前總統川普，右圖為前駐聯合國大使海理。(美聯社、路透)

川普新罕州擊敗海理 共和黨初選二連勝

2024-01-23 22:06
科技公司因應AI大潮，已加速裁減多餘人力。圖為亞特蘭大招募科技人才。(美聯社)

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

2024-01-28 14:10
此案引發華人社區高度關注，到場旁聽的華文媒體和華裔民眾只增不減，在網路上觀看直播的人數也觸及上限。（記者孫愛薇／攝影）

矽谷殺妻案開庭 陳立人4度缺席 華人違法拍照被趕出庭

2024-01-26 20:54
今年20歲的業餘選手登拉普21日技驚四座，奪下美國職業高爾夫巡迴賽冠軍。(美聯社)

20歲業餘選手PGA奪冠 150萬獎金沒了 台灣俞俊安並列第3

2024-01-23 01:25

超人氣

更多 >
繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演

繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演
身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑
8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅

8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅
本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮
布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月

布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月