中東兩陣營駁火 外界憂擦槍走火 爆全面戰爭

美國杜魯門號航母打擊群。(美聯社)

美聯社28日報導，單是在上周美軍、以色列 軍隊便出擊，殺死真主黨(Hezbollah)、哈瑪斯(Hamas)等伊朗 撐腰民兵組織的高階指揮官，民兵組織也還擊；隨著每次駁火，外界愈來愈擔心兩集團為了不甘示弱，有擦槍走火、演變為全面戰爭之虞。

以軍空襲黎巴嫩殺死真主黨指揮官，真主黨則以火箭攻擊以國敏感基地；以軍又空襲貝魯特殺死哈瑪斯高階軍官。上周美軍也空襲伊拉克首都巴格達，殺死伊朗撐腰的民兵領袖；美海軍最近與伊朗支持的葉門反抗軍「青年運動」(Houthi)在紅海也頻頻交火。

伊朗支持的民兵出動無人機攻擊美軍，專家擔心中東全面大戰一觸即發。圖為伊朗革命衛隊的長程飛彈。(美聯社)

內部分裂 緊張升高

兩陣營內部的分裂另添增一層不穩定。哈瑪斯本希望去年10月7日攻擊以色列南部，引發加薩 戰爭，可以把盟友們都拖入範圍更廣的戰爭。近來以色列加大力道談論有必要變更黎巴嫩境內的勢力平衡，即便華府的目標是想限縮這場衝突。

當前戰爭有如交錯的棋局，愈來愈複雜，失算的可能在上升。

當前加薩地區是原爆點；哈瑪斯聲稱10月7日攻擊事件，純粹是巴勒斯坦人對以色列數十年宰制的回應；沒有證據指伊朗、真主黨或其他盟軍團體直接參與或事先知情。

但以色列向加薩發動21世紀破壞力最大的進攻，外界稱為「抵抗軸心」(Axis of Resistance)的伊朗及其支持的本區域民兵面臨要有回應的壓力。

戰爭邊緣 代價沉重

在伊朗的代理人當中，真主黨面臨最艱辛的兩難處境，若容忍以色列的攻擊，就有看來軟弱、盟誼不力的危險，但若發動全面戰爭，以色列已揚言要大肆破壞黎巴嫩，而黎巴嫩自身已深陷經濟危機，即便真主黨支持者都看出來，付出那種代價來當巴人盟友太過沉重。

美國杜魯門號航母打擊群的戰機。(美聯社)

美國去年10月曾派兩個航母打擊群往該區，目前一個正在返航，但有其他戰艦代替；這種部署向伊朗及其盟友釋出不會搞錯的訊息，反對衝突擴大，但並非各造都接收到這個訊息。

不想開戰 邊打邊談

只要以軍繼續進攻加薩，區域高度緊張就會持續；咸信只有美國有這個力量結束這種局面；美國國務卿布林肯(Antony Blinken)及歐洲外交官員本周都回到中東，想以外交限制住衝突；中東學者指出，美國、伊朗都不想公開開戰，所以邊打邊談。