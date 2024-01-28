新聞評論／拜登不挺台獨 蘇王會延伸對北京保證

白宮國家安全顧問蘇利文(右三)與中國外長王毅(左三)27日在泰國曼谷會談。(新華社)

美中從檯面下到檯面上的互動，離不開對台灣議題的關注。白宮 在台灣總統選前兩天開了一場史無前例的簡報會，大談台灣民主與選舉；選後兩周，蘇利文和王毅 的馬拉松會也談了台灣，但白宮聲明就只有兩句：「雙方討論兩岸議題，蘇利文強調維持台海和平穩定的重要性。」

華府 態度看似迥然不同，實際上是「選前強力管控」和「選後持續關注」的溫差，做法和政策是一貫的，這一點或可從歷次的白宮聲明得知。

從去年5月、9月、10月到今年1月，蘇利文和王毅兩人四次見面都談到兩岸議題；去年5月的會面是在年初氣球事件後的首度破冰，美中雙方在歧見甚深的台灣議題上，聲明都相當克制。

華府只提到會談觸及兩岸，北京也只說王毅就台灣問題闡述中方嚴正立場；接下來的四次聲明，無一例外，中方著墨台灣都比美方多，而美方總是一貫重申，維持台海和平穩定的重要性。

在台灣選舉前夕，白宮和國務院的發言人密集回答台灣選舉的提問，一再表達不選邊站也反對外部干預的立場；美中外交首長在華府開會，資深官員加開簡報會，再三傳達同一概念：美國反對干預台灣選舉，強調維持和平穩定。

當時白宮轉述拜習會內容時又更直白，拜登當面要求習近平尊重台灣即將舉行的總統選舉。

與外交慣例不同的是，美國資深官員罕見地轉述了習近平的說法，包含「和平固然很好，但有些時候我們需要尋求更廣泛的解決方式。」此外，也透露習近平在會中否認2027年或2035年計畫對台動武，也沒有人跟他報告過。

華府很少替北京表態，但選在選舉前、拜習會這麼做，大有畫設紅線的意味；或鬆或緊地提醒北京，不要反應過度，進而破壞台海現狀。美國這樣的做法，哪怕是在2022年美國聯邦眾院議長裴洛西訪台時期都沒有過。

拜登在台灣選後第一句也是唯一一句的評論是，「我不支持(台灣)獨立」，一方面警告台灣主張台獨的總統當選人賴清德，另一方面也安撫北京切勿躁進；這句話也延伸到蘇利文對王毅的會談，繼續作為華府對北京的保證。

「台海和平穩定面臨的最大威脅是台獨，中美關係面臨的最大挑戰也是台獨。」這句話王毅去年10月在華府這麼說，如今在曼谷還是這麼說。

這次中國外交部除了繼續要求美國將不支持台獨落到實處外，還在聲明加了一句「支持中國和平統一」，對美國傳達了一定的善意和期待，也透露對台灣新政權的靜觀其變。

拜登在台灣選後第一句也是唯一一句的評論是，「我不支持(台灣)獨立」，一方面警告主張台獨的總統當選人賴清德，另一方面也安撫北京切勿躁進；這句話也延伸到蘇利文對王毅的會談，繼續作為華府對北京的保證。