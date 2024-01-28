蘇利文王毅曼谷談台海和平 尋求拜習通話 布林肯擬今年再訪北京

美國國家安全顧問蘇利文(右)與中共中央外事工作委員會辦公室主任兼中國外交部長王毅(左)27日在泰國曼谷會談，美方促北京要葉門叛軍勿再襲紅海，中方則呼籲華府勿支持台獨。(新華社)

國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan)過去兩日在泰國與中共中央外事工作委員會辦公室主任兼中國外交部長王毅 晤談了逾12小時，重申美國不希望競爭變衝突的立場，強調維持台海和平穩定的重要性。不過對於蘇利文在會談中要求王毅利用北京對伊朗的「影響力」促使葉門青年運動武裝停止攻擊紅海航運，會談並未取得積極進展。

蘇利文和王毅透過會談還確認，這條戰略溝通管道會持續運作，並在美中重要領域尋求更多高層外交往來和磋商，包含拜習通話；白宮 資深官員表示，尚無可公布的日期，希望就在近幾個月內。一名美國資深官員證實，國務卿布林肯還計畫今年再度訪問北京。

蘇利文：美中競爭不能變衝突

蘇利文26日與27日在泰國曼谷會晤王毅，白宮資深官員會後表示，兩天以來共談了逾12小時，這是美國外交的一環，不代表美國改變對中政策；蘇利文告訴王毅，不希望美中競爭演變成衝突或對抗。

王毅：台海最大風險是台獨

針對台海，根據中國官方媒體報導，王毅重申台海和平穩定的最大風險是「台獨」，中美關係的最大挑戰也是「台獨」，他再度要求美國支持中國和平統一。

但白宮聲明只說，蘇利文強調維持台海和平穩定的重要性；資深官員表示，美國依然致力於基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國」政策，美國反對兩岸任一方片面改變現狀，美國不支持台灣獨立，美國期待兩岸能以和平方式解決歧見。

這是蘇利文和王毅在拜習會後首次面對面會晤，台灣才剛完成總統選舉，北京對總統當選人賴清德高度警戒，但美中的事後聲明都沒有直接提到賴清德。

蘇利文促中要求葉門叛軍勿襲紅海

白宮表示，蘇利文和王毅就全球和區域議題舉行坦率、實質且具建設性的談話，會談主題遍及俄烏戰爭、中東、北韓、南海以及緬甸。

蘇利文在會談中要求王毅利用北京對伊朗的「影響力」來促使葉門叛軍青年運動武裝停止攻擊紅海航運。

美國官員對中國是否已「真正提出」這個議題表示保留，儘管華盛頓多次要求。該名官員在27日的電話簡報中在回答中國是否發揮積極作用的問題時說，「我們在觀察實際情況，(青年運動武裝)那些攻擊似乎正在繼續」。

資深官員表示，美國持續希望中國在這些區域衝突中扮演建設性角色，發揮影響力；在南海，美國依然致力於在遵守國際法的規範下促進航行與飛行的自由，且以和方式解決爭端，美國支持中菲正在進行的外交談判。

白宮在美中合作點名三領域的下一階段步驟，包含美中將在春天舉行AI議題對話；蘇利文和王毅歡迎打擊毒品方面的進展，30日將成立美中反毒工作小組。

美盼今春開海上軍事會議

白宮表示，美中恢復軍事溝通管道，蘇利文和王毅強調維持這些管道的重要性；資深官員表示，在恢復若干軍事溝通管道後，可望在今年春天舉行海上軍事磋商協議 (MMCA)會議，並在接下來數月內重啟美中戰區司令與國防部長等層級的溝通。

有一點白宮在聲明沒有提到，資深官員說，蘇利文對王毅強調，美方持續關切中方的不公平貿易政策、非市場經濟作為以及對美國企業的報復措施；美國會持續採取行動保護攸關國安的科技，「小院高圍籬」的做法不會改變，美國追求降低風險而非脫鉤。