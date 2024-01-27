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AI介入選舉…聯調局要查新罕州假冒拜登語音

編譯盧炯燊／綜合26日電
透過AI的深偽造假，已成今年選舉必須提防的手段。聯調局正在調查假借拜登的電話詐騙，要求新罕州民主黨員不要投票，等11月再投。（路透）
透過AI的深偽造假，已成今年選舉必須提防的手段。聯調局正在調查假借拜登的電話詐騙，要求新罕州民主黨員不要投票，等11月再投。（路透）

新罕州民主黨總統提名初選1月23日舉行前，有不明人士以人工智慧技術(AI)假冒拜登語音，打電話呼籲當地選民不要參與投票，通話甚至出現拜登口頭禪，由於語音與拜登的聲音類似，很容易令人信以為真；紐約州民主黨籍聯邦眾議員莫雷爾(Joseph Morelle)已要求司法部介入調查，可能交由聯邦調查局(FBI)負責。

莫雷爾在給司法部長加蘭德(Merrick Garland)的信函中指出，事件有必要展開調查，「防止人工智慧產生的錯誤以及虛假資訊，在未來的選舉中傳播」。

他在信函中又說：「這種明顯干預新罕州初選的行為，聯邦官員確實有必要展開徹底調查，以及作出強有力的回應，阻止遭到人工智慧進一步攻擊，因為這些攻擊將破壞美國民主制度並剝奪美國選民的選舉權。

莫雷爾上星期亦已重新啟動兩黨立法，稱為「防止親密圖像深度偽造法案」(Preventing Deepfakes of IntimateImages Act)將未經同意的色情深度偽造行為定為非法。新澤西州一名高中女生的照片早前被人用AI篡改後，曾敦促議員採取行動立法，這也是促成莫雷爾的立法行動原因之一。

在AI假冒拜登語音事件後，新罕州檢察長聲明指出，據初步跡象研判這段語音應由AI人工生成，企圖破壞當地總統初選；共和黨參選人、前總統川普競選團隊已否認參與任何有關行動。

這段語音提及：「真是一派胡言，最重要的是，務必把選票保留到11月的正式總統選舉，參與23日的初選只會讓共和黨再次提名川普」。「真是一派胡言」正是拜登的口頭禪。

目前尚未知道AI假冒拜登語音的幕後主謀，但收到電話的號碼顯示，這是來自新罕州民主黨前黨部主委蘇利文(Kathy Sullivan)的私人號碼，但蘇利文即時否認與此有關，並稱手機號碼遭人盜用。

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