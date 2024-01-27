商務部管制AI 要求雲端公司把關客戶

AI推進人類生活，但也不斷產生負面影響。商務部長雷蒙多要求美國的大科技公司，調查是什麼人透過雲端資料庫在訓練AI模型。（美聯社）

商務部長雷蒙多 （Gina Raimondo） 26日告訴路透，將要求雲端 公司調查了解，哪些用戶透過雲端資料庫來訓練人工智慧（AI）模型；美國已對晶片 實施出口管制，還要關閉中國透過雲端數據來實施惡意行動。

雷蒙多表示，「我們不會讓非國家行為者（non-state actors，指不隸屬、不受政府指導或資助的組織或個人）、中國或其他我們不想要的人透過我們的雲端來訓練模型。」

雷蒙多表示，美國對晶片實施出口管制，而這些晶片存在於美國的雲端資料庫，因此美國也必須考慮，關閉這些可能實施有害行動的管道。

雷蒙多表示，商務部正在要求美國的雲端公司隨時披露非美國用戶運用這些雲端來訓練大型的語言模型。

路透報導，美國大型雲端公司包含亞馬遜、谷歌和微軟等。

路透報導，這項名為「了解你的顧客（know your customer）」的規定最快下周就會公布；雷蒙多說，相關企業有30天可以答覆，「不配合的公司就會踩到我的地雷。」

拜登總統去年10月公布一項行政命令，要求AI技術發展者，在影響美國國家安全、經濟和公衛等狀況下，先對美國政府分享安全測試的成果，再對外公告。