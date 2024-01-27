下架假裸照 泰勒絲鐵粉組網軍1招護主

泰勒絲成為最近一個AI深偽技術的受害者，但泰粉力量龐大，立刻用大量的泰勒絲美照反擊，將深偽假照「洗掉」。（路透）

流行樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)最近幾天成為人工智慧（AI ）深度偽造色情裸照受害者，但她橫跨全球的龐大粉絲自主性組成「網軍」，在X平台和其他社群媒體網站齊力打擊廣被各方瀏覽的造假裸照；她們力推泰勒絲真實圖像和「保護泰勒絲」等標籤短語，成功淹沒露骨造假內容。

泰勒絲的遭遇及大批粉絲合力將有關她的深偽裸照下線，暴露了美國法律處理報復性色情方面的明顯漏洞，也讓許多人再次呼籲聯邦立法處理深度偽造（deepfakes）問題。

泰勒絲的粉絲主要是透過群聊和熱門話題標籤，組織協調出保護泰勒絲行動。21歲的泰勒絲「鐵粉」、居住在倫敦的瑪蒂爾達(Matilda)告訴華盛頓郵報，她「對AI製作出如此違反真實人類圖像的能力感到震驚 」。

32歲的華府居民凱瑟琳恩斯特 (Katherine Ernst)則表示，「如果國會可以（在2023年1月）舉行一場充滿泰勒絲歌詞的聽證會，應該也有能力提出有關AI使用以及AI普及得令人厭惡的問題。」

由於AI工具興起又廉價且易於使用，網路深度偽造的色情圖片和影片空前「興盛」；它們可以「一鍵脫掉」人們的衣服或將真實面孔替換為色情影片。不僅是泰勒絲，史嘉莉喬韓森（Scarlett Johansson）、艾瑪華森（Emma Watson）等名人也都深受其害。

維吉尼亞州 民主黨參議員華納(Mark R. Warner) 25日在X平台發文表示，「我已一再警告，AI可能被用來產生未經同意的親密圖像，這種情況令人遺憾。」

X平台則在26日聲明表示：「X嚴格禁止發布未經同意的裸露 (Non-Consensual Nudity，NCN) 圖像，我們對此類內容採取零容忍政策。本團隊正積極刪除所有已識別圖像，並對發布這些圖像的帳號採取適當行動。」