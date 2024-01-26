透過面罩吸氮氣缺氧亡 挨批違人權：無法證明不痛苦

反對死刑或是人道組織，反對阿拉巴馬州用氮氣執行死刑，認為這是未經實驗的做法，有違人道。（美聯社）

阿拉巴馬州 的史密斯(Kenneth Eugene Smith)成為全美第一個透過氮氣處決的死囚；所謂氮氣處決是指氮缺氧(nitrogen hypoxia)，即吸入純氮氣或濃度足以致命的氮氣直至窒息的整個過程。

目前美國有七個州獲授權使用「致命氣體」行刑，其中阿拉巴馬、密西西比、奧克拉荷馬明確規定使用氮氣，然而正式發布氮缺氧行刑方案的只有阿拉巴馬。有關方案是在去年8月公布，並且經過公眾諮詢修訂出來。

從理論上來說，死囚透過面罩呼吸氮氣，在死亡前已失去意識。阿拉巴馬官員表示，執行死刑期間，史密斯會被綁在輪床上，透過面罩呼吸氮氣，直到身體完全耗盡氧氣並停止運作。

史密斯佩戴的面罩是經聯邦職業安全衛生研究所(NIOSH) 批准的C型全面罩供氣呼吸器，產業工人有時會用這種面罩來取得救生氧氣。

人類呼吸的空氣中，氮氣實際占75%。但氮氣只有與適當濃度的氧氣混合才安全，否則變成吸入毒氣。研究表明，當空氣中的氧含量降至占12.5%左右時，人類可會出現呼吸困難，並導致永久性心臟損傷，噁心、嘔吐及失去判斷力。

因此與其他死刑形式的規定不同，在為死囚戴上面罩後，任何非必要人員都要離開行刑室，避免意外吸入氮氣。

史密斯採用氮氣缺氧行刑從一開始即引發激烈爭議，史密斯的法律團隊指責是使用未經測試的方法以他為測試對象，有可能會給他帶來極大痛苦，甚至讓他即便存活，也會處於植物人狀態。

聯合國 人權高級專員辦公室指，沒有科學證據證明氮缺氧行刑不會造成嚴重痛苦；高級專員蒂爾克(Volker Türk)的發言人警告，氮缺氧行刑處決可能構成違反國際人權法規定的酷刑或其他殘忍、不人道的處罰。