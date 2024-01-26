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AI浪潮下…今年還沒過完1個月 科技業已裁員2萬人

多數美國人挺死刑 但處決人數明顯下降

編譯周辰陽／綜合報導
美國20年來執行死刑人數 資料來源／死刑資訊中心
美國20年來執行死刑人數 資料來源／死刑資訊中心

阿拉巴馬州死囚史密斯以氮氣處決，是美國死刑存廢之戰最新轉折。美國愈來愈多州已禁止死刑，保留死刑的州則發現很難行刑。

民調顯示，微弱多數的美國人支持死刑，但根據政黨傾向呈現明顯分歧。蓋洛普去年一份民調顯示，對被判謀殺的人處以死刑，絕大多數共和黨員表態支持，比率達81%，但民主黨員只有32%。

儘管如此，美國自1999年執行98人死刑創下現代高峰以來，處決人數已顯著下滑。去年美國各州處決24人，聯邦政府則在近幾年發揮了更大的作用。川普政府以致命注射處死13人，也是自布希擔任總統以來，聯邦政府首度執行死刑。

現任總統拜登競選時，刑事司法政綱納入了一條諾言，「致力於通過立法，取消聯邦層級死刑，並鼓勵各州效法聯邦政府的範例」，但他領導之下的美國司法部日前表示，將對2022年紐約州水牛城槍擊案的白人至上主義兇嫌詹德隆求處死刑。

史密斯因1988年受雇殺害女子伊莉莎白．桑尼特而面臨死刑，伊莉莎白被刺了十多刀身亡。她的牧師丈夫支付史密斯與另外兩名男子每人1000美元殺妻，在受審前畏罪輕生。陪審團認定史密斯有罪，但以11比1的表決結果判他無期徒刑。不過，法官推翻陪審團決定，改判死刑。史密斯原定2022年11月17日處死，但行刑官花了四個小時，仍找不到適合的靜脈注射點而暫停行刑。

受到社運團體與醫學團體壓力，獄政官員在採購注射死刑的藥物時充滿挑戰，過去兩年多次發生注射行刑時找不到適當靜脈的困擾，阿拉巴馬州等幾個州因此批准使用氮氣窒息法，有些州已在最近授權動用槍決。

阿拉巴馬州以氮氣處決史密斯，激怒反對死刑的人士。他們指該州把史密斯當成了未經檢驗且潛在恐怖的實驗測試對象。但州府官員主張，因氮氣窒息而死沒有痛苦，因為此法很快使人喪失意識，並指史密斯的委任律師已確認，氮氣窒息法比阿拉巴馬州的注射藥物更可取。

對於桑尼特女士的兒子們而言，史密斯伏法來得還是不夠快，一年多前嘗試行刑失敗之後尤其如此，新的處決法對他們也沒什麼意義。其中一個兒子查爾斯說，「有些人在那邊講，『他不需要這樣受罪』。嗯，他沒問媽媽怎麼受苦。他們就是動手了，刺了她好幾刀」。

桑尼特女士的另一個兒子麥可上個月說，法官幾十年前就下令行刑，阿拉巴馬州卻花了這麼長的時間才要執行，「只要他死了，怎麼死的我是無所謂」，並指史密斯被關進牢裡的時間「長達我認識我媽的兩倍」。

全球死刑執行數 資料來源／國際特赦組織
全球死刑執行數 資料來源／國際特赦組織

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