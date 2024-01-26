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阿拉巴馬州死囚 氮氣處決 缺氧窒息亡 全美首例

編譯陳韻涵／綜合25日電
死囚史密斯被束縛在行刑室的擔架上，再罩以面罩注入氮氣執刑。（美聯社）
死囚史密斯被束縛在行刑室的擔架上，再罩以面罩注入氮氣執刑。（美聯社）

在美國最高法院二度拒絕下令停止行刑後，阿拉巴馬州25日晚在抗議聲中，以氮氣處決死刑犯史密斯(Kenneth Eugene Smith)，創下全美首例，卻也招致行刑方法未經測試的批評；官員表示，史密斯在當地時間晚間8時25分伏法。

最後一刻仍請願 最高院拒絕

史密斯受雇殺人，被阿拉巴馬州判處死刑，以氮氣窒息而死，這也是美國第一個以氮氣處死...
史密斯受雇殺人，被阿拉巴馬州判處死刑，以氮氣窒息而死，這也是美國第一個以氮氣處死的首例，引起全國及國際關注。（路透）

紐約時報報導，聯邦最高法院等多個法院先後允許對1988年受僱謀殺伊莉莎白‧桑尼特(Elizabeth Sennett)的史密斯執行死刑，儘管他的律師團在最後一刻仍向法院上訴。

25日上午，史密斯的律師再次向最高法院申請緊急請願，為搶救史密斯的性命做最後一博；律師團籲請法官暫停行刑，但仍遭高院拒絕。

監獄官員公開的協議規則寫道，史密斯在艾特摩爾(Atmore)的霍爾曼監獄(Holman Correctional Facility)死囚牢房伏法。

行刑官為躺在床上的史密斯戴上面罩，留兩分鐘交代遺言，接著灌氮氣到面罩內至少15分鐘，讓他缺氧而死；史密斯的律師團宣稱，這是全世界第一宗以氮氣行刑的案例，也是阿州當局第二度試圖對史密斯行刑。

最後一餐吃牛排、薯餅和蛋

史密斯25日最後一餐吃的是鬆餅屋(Waffle House)的淋醬丁骨牛排、薯餅和蛋。

史密斯1988年受僱謀殺桑尼特遭陪審團定罪並處以終身監禁，法官推翻陪審團裁決，改判死刑；2022年11月17日，阿州對史密斯執行注射死刑，但行刑官花費四小時仍找不到適合的注射點而暫停行刑。

氮氣缺氧在歐洲等地被用作輔助自殺的方法之一，但阿州獄方的做法與常見的氮氣安樂死不同。

阿州律師表示，當局使用的氮氣缺氧不會產生痛苦，死囚會在幾秒後失去意識，接著心臟驟停，並稱史密斯及其律師團偏好這種方式伏法，而非之前在執行上出問題的注射行刑。

史密斯的律師宣稱，阿州沒有準備好執行死刑，面罩而非頭套等密閉裝置，可能持續讓足夠的氧氣供應給史密斯，延長行刑程序，讓史密斯受苦；此外，史密斯最近經常嘔吐，可能在面罩底下因此噎到。

25日上午，史密斯的律師再次向最高法院申請緊急請願，稱阿州處決計畫其中包括「一體適用」的面罩對行刑造成巨大風險，史密斯可能「處於持續的植物人狀態，經歷中風，或被自己的嘔吐物噎著而窒息」，且獄方列出降低風險的替代方案，包括利用加蓋或密閉空間執行氮氣缺氧，以及(槍決)行刑隊。

最高法院24日已拒絕介入史密斯律師的另一項上訴，律師該次主張兩度對史密斯行刑違憲。

史密斯的輔導牧師胡德(Jeff Hood)在行刑期間進入執行室陪同，而史密斯當天早上與家人、一名律師和胡德一起度過。

史密斯和母親兩人多數時間頭靠著頭，且「流了很多淚」。

監獄 高院 阿拉巴馬州

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