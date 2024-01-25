自稱于軒一親戚：夫妻皆中國籍 陳父母抵美 于家人仍在中等簽證

谷歌 華裔工程師陳立人涉嫌毆打同為谷歌工程師的妻子于軒一致死案發生以來，各種傳聞紛呈，莫衷一是。一名網名「無期」、自稱于軒一親戚的網友24日說，陳立人的父母在案發後第一時間便已從中國趕到美國，但于軒一的父母由於尚未拿到赴美簽證 ，目前還在等待。預計辦理簽證需要一周左右。

網友「無期」表示，于軒一的親戚們都非常擔心兩位老人看見女兒的遺體後，會承受不住打擊；希望他們能堅強一點，為女兒討回公道。

「無期」還說，陳、于夫妻二人都是27歲，于軒一是家中的獨生女。兩人目前的國籍仍都是中國籍，網上所傳的女方拿到綠卡 後，便要甩掉男方的傳言不實。

于軒一中學時的班主任則說，于軒一讀書用功，成績優秀，與家庭教育有很大關係。

至於陳立人為何對妻子有如此暴力行為，有社媒指出，夫妻兩人在去年6月就出現情感危機，男方不相信女方的行為。有自稱女方閨密的網友說，陳立人控制欲很強，限制了女方的個人生活空間。最近一次的清華大學校友聚會，兩人就鬧得不愉快，還在回家的車上大吵。據信女方在三周前提出離婚要求，可能是悲劇發生的導火索。

但網上相關訊息，尚無法核實。

有中國媒體引述陳立人高中同學說，陳立人會有如此極端行為，讓人震驚。他過去對人彬彬有禮，為人可靠，喜歡運動和旅行。他的前女友則說，她在與陳立人交往期間，陳立人從未有過動手打人的舉動。

也有自稱陳立人同學媽媽的人說，他的兒子和陳立人同年考入成都七中，又一起考入清華大學。在中考那年的暑期夏令營，這位媽媽認識了陳立人。她說，當時所有孩子都各玩各的，只有陳立人幫著她打掃宿舍衛生。當時她覺得陳立人十分懂事。因此聽到他現在行凶殺妻，十分震驚，難以接受。

陳立人的另一位同學的媽媽說，她的兒子和陳立人是小學同學，陳立人從小就是乖娃，學習成績在年級數一數二，深得老師和同學的喜愛。因此當兒子將陳立人的事情告訴她時，她震驚至極，痛心不已。她覺得陳立人走上極端之路，真是太傻了。