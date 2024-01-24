選票沒拜登 支持者用手寫 拜登也在新罕州勝出

拜登雖然跳過新罕州沒有列名選票，但支持他的選民仍在選票上手寫拜登的名字。（美聯社）

美聯社報導，拜登 總統在新罕布夏州23日辦的民主黨 初選，以選民手寫拜登名字多出其他參選人得票而勝出；但該選舉未經民主黨全國黨部批准，拜登總統的名字也未出現在選票上頭，不論支持或者不支持拜登的人，都不曉得怎樣才算好結果。

挑戰拜登的民主黨人表示，拜登在新罕州要大勝才算夠格，但拜登的支持者則認為，填名投拜登的票得第一就行，不計較勝幅。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，新罕州這樣子的初選史無前例，嚴格來講，投票 結果也未計列到黨的提名人票數。拜登的支持者、挑戰者都在盤算他怎樣算贏或算輸，但實在沒人曉得，主要挑戰者、聯邦眾議員菲利普斯(Dean Phillips)也知道這一點。

菲利普斯表示，時光來到21世紀20年代，還出現這種光景真不可思議；他表示，新罕州初選，拜登得票要是比前總統歐巴馬的81%、柯林頓的84%來得少，就該很失望才對；如果拿到的票數低於兩個數值，就證明民主黨人對拜登希望幻滅，黨內該認真競選，而不光是替拜登加冕。

拜登的支持者則把標竿降低，他們發動選民，在選票填寫拜登的名字，認為只要拜登的得票比其他候選人來得多就算贏，不在乎勝幅。新罕州民主黨初選選票印的兩名候選人，除菲利普斯之外，還有自行參選的作家威廉森(Marianne Williamson)。

民主黨聯邦眾議員庫斯特(Annie Kuster)先表示，填名投票向來很難做，她再指出，阿拉斯加州選出的共和黨聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)是近代史最出名的填名選票候選人；穆考斯基在共和黨初選中輸給茶黨候選人，只好發動支持者在普選時用填名投票，拿到39%而在2010年贏得連任。

但不管是菲利普斯還是庫斯特的主張，都不算很好的指標。歐巴馬及柯林頓名字都印在選票上，而且都沒碰到像樣的對手。穆考斯基在普選辦填名競選，並非初選，而且她面對民主黨及共和黨提名人，所以三方瓜分選票。

新罕州23日的民主黨初選實在史無前例，因此拜登的得票，可能落在穆考斯基的38%以及歐巴馬的81%之間，但確實得票率要等開票完才知道。