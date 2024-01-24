川普料出線 拜營盼大選提早開打 激發民主黨金主及選民

拜登（左圖）陣營釋出訊息，希望川普（右圖）在共和黨初選裡可以大勝，早點確定兩雄開戰，有助民主黨的金主提早對拜登陣營挹注選戰資金。（美聯社）

媒體報導，拜登 連任競選陣營希望共和黨 新罕布夏州初選中，前總統川普 能大幅勝出，如此對手確定，普選23日就此展開，內部民調指出，川普成為共和黨候選人有利於激勵民主黨金主及選民出馬；另外拜登同意競選陣營大洗牌，派遣白宮首席幕僚之一珍妮佛‧狄倫(Jennifer O'Malley Dillon)進駐。

每日郵報23日報導，川普在新罕州得票以二位數領先前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)，川普的代理人呼籲海理23日晚過後就退選，以營造共和黨大團結。

海理陣營則提出戰略備忘錄，指一些「超級星期二」初選州辦的是開放初選，允許獨立選民甚至民主黨人投票給她，原因可能在她的「讓美國再度偉大」(MAGA)立場沒那麼死硬，釋出的共和黨訊息較為溫和。

拜登的民主黨支持者認為，眼下狀況不管怎樣都算贏；川普席捲共和黨提名選戰，會刺激鄙視他的民主黨及草根金主，川普沒大獲全勝，共和黨的初選就要拖長下去。

內華達按日程是下一個初選州，該州想辦初選，共和黨則要黨團選舉，兩者驟然生變，意味川普及海理不會出現在同一張選票上。如此初選就要移師南卡羅來納州，而該州是海理的故鄉州，2月24日辦初選；再來則是3月5日的超級星期二。

拜登選戰陣營取得內部數據，民主黨鎖定的心意未決選民並不認為川普最終能取得共和黨提名，因為他們並未全面投入初選；如果共和黨真提名川普，整個選舉的動能就會改變，心意未決選民就會投歸拜登一方。

紐約時報報導，拜登已答應，派遣自己2020年選戰經理人狄倫接掌連任競選；狄倫在拜登當年勝選、就任後，出任白宮副幕僚長。知情人士指出，狄倫打算把拜登連任選戰總部移到德拉瓦州威明頓市，指揮選戰怎麼打。

狄倫會在拜登競選陣營掛什麼頭銜、何時宣布她的人事命令，目前還不清楚，但可能在本周稍晚宣布；目前的選戰經理人茱莉‧羅德里格茲(Julie Chavez Rodriguez)可望保住經理人頭銜。選戰發言人泰勒(Michael Tyler)表示，經理人目前、未來都將總攬拜登的連任選戰，焦點放在11月擊敗川普、MAGA極端運動。