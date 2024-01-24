川普又贏了 共和黨新罕州初選票數過半 勝海理

川普繼愛阿華州之後，在新罕布夏州贏得第二場共和黨初選，但領先海理的勝幅沒有預期中的大。（美聯社）

新罕布夏州23日舉行2024年總統大選的全國第一場初選，截至美東時間晚間9時，在開出的33%選票中，前總統川普 以過半數的53.8%得票率贏過美國駐聯合國前大使海理(Nikki Haley，45.2%)，取得在新罕州初選的勝利；海理陣營則誓言繼續競選下去，並稱佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)退選後，海理陣營獲得150萬元政治捐款；對於海理陣營的樂觀態度，川普表示，不在乎她繼續選。

54：45 海理陣營要選下去 川普：我不在乎

另方面，在民主黨部分，雖然拜登 總統因民主黨全國黨部與新罕州的選舉糾紛，沒有列名在該州民主黨選票上，但拜登仍由選民手寫方式，贏得該州初選，雖然因為這項糾紛，新罕州的選舉人票不列入統計。

新罕布夏州23日舉行兩黨的總統初選，雖然天氣嚴寒，但一千多位登記選民還是出門投票。（路透）

隨著共和黨 總統提名參選人紛紛退選，川普23日拿下新罕布夏，讓共和黨初選結果逐漸明朗；川普可望再次代表共和黨，再戰拜登總統。

川普22日的造勢活動找來昔日對手站台，打造黨內團結的景象，他身後的支持者包括曾爭取共和黨總統提名的非裔聯邦參議員史考特(Tim Scott)、北達科他州州長柏根(Doug Burgum)，以及印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)。

史考特曾質疑川普的參選資格，如今改口高喊「再四年」，並將攻擊矛頭指向海理。川普則指拉馬斯瓦米並非讓美國再次偉大(MAGA)人士，而是「精力充沛的人」(dynamo)。

川普在新罕州初選勝出後，預計將可延續領先到三月共和黨正式提名，幾可確定11月總統大選就是重演川普挑戰拜登的局面。（路透）

一名男性支持者在現場高呼：「川普12年！」川普笑著說道：「你說得對，但別說得那麼大聲；你知道，他們喜歡稱我為法西斯分子。」

距離川普造勢會場一小時車程的塞勒姆(Salem)，海理在水洩不通的飯店大廳發表演說，自述她是唯一能在11月大選以決定性差距擊敗拜登且為共和黨締造獲得壓倒性勝利的人選。

海理說：「我們必須贏得大多數選民的支持，而選出新世代保守派領袖是達成此目標的唯一途徑。」觀眾席有人高喊：「那便是妮姬(海理)！」群眾聞訊，報以熱烈掌聲。

為海理背書的新罕布夏州長蘇努努(Chris Sununu)以川普77歲和拜登81歲的高齡，點出總統任期與心智檢測的憂慮，凸顯支持52歲海理的正當性。

海理：德桑提斯退選後 我2天募到150萬

雖然川普在共和黨內遙遙領先，但海理表示會堅持競選到最後一刻。（路透）

據美國有線電視新聞網(CNN)報導，海理23日表示，競選團隊在德桑提斯21日宣布退選後的兩天內，共募得逾150萬元捐款。海理接受福斯新聞訪問時強調，「小額捐款」的重要性，並稱「民眾期待選出新世代領袖」。

海理的盟友表示，德桑提斯的支持者希望出現有別於川普的替代人選，盼德桑提斯的支持者能轉為支持海理。

海理相繼輸掉愛阿華州與新罕布夏州，但她誓言繼續選下去；川普對此表示，「我不在乎她繼續選，讓她做她想做的事，不影響。」