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最高法院裁定聯邦可拆邊界鐵絲網 拜登暫勝 德州不服

記者顏伶如／綜合報導
最高法院表決，認定聯邦政府有權拆除德州政府在邊境架設的帶刺鐵絲網，被視為拜登政府在移民議題上的一次小勝利。（路透）
最高法院表決，認定聯邦政府有權拆除德州政府在邊境架設的帶刺鐵絲網，被視為拜登政府在移民議題上的一次小勝利。（路透）

近年美墨邊境非法入境人數頻創新高，德州政府針對無證移民自行推出嚴格查緝行動與拜登政府對抗，但聯邦最高法院大法官22日以5票對4票表決，裁定聯邦政府可以移除德州政府架設於美墨邊境的不人道帶刺鐵絲網。

多數意見決的5票來自首席大法官羅伯茲(John Roberts)、保守派大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)與三名自由派大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)、凱根(Elena Kagan)、薩多馬友(Sonia Sotomayor)。

最高法院裁決出爐後，邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)探員便可剪開或清除德州政府架設於格蘭德河(Rio Grande)沿岸、用來防止偷渡客闖關的鐵絲網。這些鐵絲網曾造成某些無證客受傷，司法部向法院指出，德州政府架設圍籬阻礙聯邦政府在邊境地區的巡邏工作，包括在緊急情況下對無證客提供援助。

大法官對於裁決結果並未提供解釋。美聯社報導分析，裁決書只有短短一頁，卻讓拜登政府取得勝利，但有關鐵絲網的訴訟則未結束。

鐵絲網是由任期「三連霸」的共和黨德州州長艾伯特(Greg Abbott)下令設置，目的在於防止無證客從墨西哥偷渡入境美國。艾伯特發言人馬哈列瑞斯(Andrew Mahaleris)說，取消鐵絲網及其他遏阻措施之後，將鼓勵更多無證客冒險偷渡，在德州境內邊境地區巡邏的官員，任務更加艱難。

馬哈列瑞斯說，鐵絲網訴訟仍在持續進行中，艾伯特將繼續為捍衛德州資產與憲法權限而戰，達到鞏固邊境的目標。

德州州長艾伯特在邊境用浮索及鐵絲網攔阻無證移民，被批不人道。最高法院22日表決聯...
德州州長艾伯特在邊境用浮索及鐵絲網攔阻無證移民，被批不人道。最高法院22日表決聯邦可以將之移除，等於拜登政府暫時勝利。（歐新社）

德州政府架設的鐵絲網靠近邊境城市伊戈帕斯(Eagle Pass)，延伸約30哩。本月稍早，德州政府封鎖一座市立公園，禁止聯邦邊境巡邏隊靠近邊境地區。

聯邦上訴法院上個月裁定，聯邦探員不得移除德州政府架設的鐵絲網。

代表聯邦政府在最高法院打官司的聯邦總律師(U. S. Solicitor General)伊莉莎白‧普瑞洛格(Elizabeth Prelogar)12日凌晨向最高法院提出緊急動議表示，邊境巡邏隊在美墨邊境某些地段遭德州政府架設圍籬阻擋，請求最高法院盡快介入處理。

大法官表決支持拜登政府立場，德州政府不服。（路透）
大法官表決支持拜登政府立場，德州政府不服。（路透）

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