矽谷華裔工程師殺妻案訂24日開庭 被告陳立人或將首度公開現身

發生命案的案發屋，周末兩天有不同家的媒體與民眾前來拍照採訪，鄰里表示理解民眾對於案情的關注，但希望到訪的民眾保持街道安靜。(記者孫愛薇／攝影)

震驚華人 圈的矽谷華裔 谷歌工程師殺妻案，華裔工程師陳立人(Liren Chen)被控家暴毆打太太于軒一(Xuanyi Yu)致死，記者根據聖他克拉拉縣法院網路資料查出，法院預計1月24日開庭。

根據聖他克拉拉縣法院網路資料顯示，24日預計在下午1時35分開庭。法庭有中午休息，通常不會在中午12時開庭，這場庭審將是屬於下午場；前兩次開庭時間原定於18日、19日，但都延遲舉行，不確定是否是因為被告的身體狀況無法出庭導致延遲或不出席。

這場庭審關注的不僅是案件的本身，外界也對於陳立人是否有精神疾病、殺妻動機、當天態度等，都非常在意。24日的庭訊若如期召開，將會是案發後，陳立人首次出現在大眾面前。

鄰居至案發屋前獻花、守望防不肖宵小

學經歷皆優秀的夫妻，卻發生駭人命案，引起華人社區高度關注。自從20日本報領先披露細節後，周末兩天有許多媒體與民眾到房屋前面拍照取材。鄰居對本報透露，居民不介意受到打擾，甚至希望能夠提供家屬一些需要的協助，但希望不要有心懷不軌份子摻入其中。如果想要嘗試入侵目前無人居住的案發屋，或有進一步違法行為，附近左鄰右舍都會立刻報警處理。

居住在案發房屋附近的鄰居太太，知道悲劇後，主動注意案發屋的包裹與信件，附近老居民們也開始留意，是否有不明人士想進入該屋中。鄰居甚至主動詢問本報記者，是否可以協助聯繫到屋主的家屬，鄰居願意協助將包裹信件收好，等候他們的領取；只要有可以幫得上忙的地方，他們都非常願意協助。

19日寵物用品的包裹依舊送達，但是包裹上的收件人已無法收貨，兩隻寵物貓也不在屋內生活了。(受訪者提供)

鄰居對本報記者透露，19日晚間，發生命案的屋子大門還有一個來自寵物店的包裹，顯見命案的發生是非常突然，屋主原本還預計著添購家中兩隻寵物貓的用品，如今已無人照看收貨。鄰居說，原本她想要代為保管，避免包裹遺失，但隔天發現，寵物包裹與信件已被清空，不確定是否為家屬朋友前來代管。