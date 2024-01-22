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兩黨新罕州初選6大看點 拜登這場「跳過」

編譯俞仲慈／綜合21日電
共和黨第二場黨內初選訂於23日在新罕布夏州舉行。圖為新罕州的川粉排隊參加川普的造勢大會。(路透)
共和黨第二場黨內初選訂於23日在新罕布夏州舉行。圖為新罕州的川粉排隊參加川普的造勢大會。(路透)

共和黨第二場黨內初選訂於23日在新罕布夏州舉行，這場關鍵初選將成為前總統川普和前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)捉對廝殺場面；同一天民主黨首場黨內初選也在新罕州舉行，不過只是個形式，因為拜登總統名字不在選票上。

美聯社報導，由於新罕州民主黨部執意提前舉辦首場初選，和民主黨全國委員會(DNC)鬧得不歡而散，因此該州原有23席黨代表無法分配給參選人，加上拜登決定跳過新罕州初選，選票上沒有他的名字，但仍有明尼蘇達州聯邦眾議員菲利普斯(Dean Phillips)和女作家瑪麗安·威廉森(Marianne Williamson)等21名參選人的名字。

剛贏得愛阿華州黨團會議的川普計畫在新罕州乘勝追擊，奠定勝選基礎，同時新罕州對海理而言，也是能否取代川普的關鍵一戰。

新罕州共和黨初選的選票上共有24名參選人，包括已宣布退選的佛州州長德桑提斯、前新澤西州長克利斯蒂(Chris Christie)和企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)等人。

針對新罕州初選，美聯社綜合六項要點：

●根據規定，兩黨登記黨員只能各自參加所屬政黨的初選投票，但獨立或中間選民可以任選一場初選投票。

●初選當天，兩黨皆開放選民在投票所登記投票，不過變更黨籍的截止日期是去年10月，而且在去年11月期中選舉時，已年滿18歲的青年也可參加初選投票。

●共和黨新罕州初選是根據參選人得票比率，將22名黨代表分配給每位參選人，但是參選人必須取得至少10%選票，若未能達標，未分配的黨代表則由得票數最高者全拿。

●去年12月28日截止前，新罕州約有87萬3000名登記選民，共和黨人占31%、民主黨人占30%、獨立或無黨派選民占39%。

●同時新罕州初選結果不會自動重新計票，但候選人若獲得9%選票，可以付費要求重新計票。

●美聯社預估兩黨初選約在美東時間24日凌晨1時之後，即可完成總票數逾九成的計票工作，隨後公布初選結果。

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