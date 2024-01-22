關鍵變數？新罕州獨立選民占39% 川普急搶

新罕州占總選民39%的獨立選民很可能左右共和黨初選結果。圖為川粉冒著嚴寒在冰天雪地裡排隊等候參加川普的造勢活動。(美聯社)

共和黨 新罕布夏州初選23日展開，占總選民39%的獨立選民很可能左右共和黨初選結果；依最新民調，前南卡羅來納州長海理(Nikki Haley)在獨立選民中獲45%支持，而前總統川普 為44%，但海理在獨立選民的領先幅度也在縮小，讓她在新罕州初選結束後還能不能與川普爭衡，變得更棘手起來。

華盛頓郵報報導，新罕布夏州獨立選民可在民主、共和兩黨的初選都投票，被視為左右共和黨初選的關鍵。但他們的政治傾向很複雜，由親民主黨 且反對川普的選民，到極右保守派選民都有。

三家機構最新聯合民調20日公布，海理在獨立選民中取得45%的支持，川普則是44%；但此一結果與18日的有差異，當時海理在獨立選民中取得53%支持，川普32%。另外，川普在共和黨選民當中以59%大勝海理的29%，算換起來整體領先海理達17個百分點。

新罕州民主黨沒辦與共和黨搶人的初選；一些海理的盟友試著說服本來要去投民主黨初選的獨立選民，力挺海理的政見。海理本周競選時升高對川普的批評，表示絕大多數國人不樂見拜、川兩度對決，而新世代出頭領導共和黨，此其時矣，相形川普，她可以提供較穩定、較不紊亂的領導風格。

獨立選民投票時不會大舉出動；另外，訪談20多位選民後更證明他們的觀點很複雜，還有海理要靠他們取得足夠的勝選票，有多麼困難。

訪談顯示，川普對邊界安全的強硬立場，吸引到一些獨立選民，他主政時期的經濟狀況也引人讚美；幸好，海理呼籲交棒給新世代，該拋棄川普第一次當總統而引發的混亂，吸引到其他很多人。

有些共和黨新罕州長期黨工表示，海理批川力道還不足以喚醒傾向自由派的獨立選民，無法助她打造勝選聯盟；共和黨籍的前新罕州檢察長瑞斯(Tom Rath)便說，海理必須明確直接講出，川普不能成為共和黨提名人，他贏不了，清楚而不含糊的批駁川普，才能為海理打開門路。

但是對很多獨立選民而言，海理是川普、拜登以外，受歡迎的替代人選；朴茨茅斯(Portsmouth)獨立選民多羅(Jeff Dorow)便表示，自己絕不可能投川普或拜登，而他傾向海理，她有國際經驗，讓他印象深刻。