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共和黨新罕州初選 川普對海理 2民調雙贏

編譯陳韻涵／綜合21日電
德桑提斯退選後，共和黨內總統提名只剩兩人相爭，左圖為前總統川普，右圖為前駐聯合國大使海理。(美聯社、路透)
德桑提斯退選後，共和黨內總統提名只剩兩人相爭，左圖為前總統川普，右圖為前駐聯合國大使海理。(美聯社、路透)

有線電視新聞網(CNN)與新罕布夏大學(UNH)針對川普於新罕布夏州的初選民調預測顯示，川普的支持率50%，前駐聯合國前大使海理(Nikki Haley)39%；另據民調公司「美國研究集團」(American Research Group)最新公布的新罕州初選民調結果顯示，海理支持率44%，僅落後川普兩個百分點。

CNN與UNH民調中心的民調在川普以30個百分點在愛阿華州大勝後的16日到19日進行，透過網路訪問2348名新罕州成人，誤差區間正負兩個百分點。

前總統川普。(美聯社)
前總統川普。(美聯社)

結果顯示，川普的支持率為50%、海理39%，創下新罕州大學自2021年針對共和黨初選進行民調以來最佳成績；兩人的支持率自1月初以來都有上升，當時為川普39%、海理32%。

不過，海理自去年夏季以來的支持率成長，仍未趕上川普，讓兩人的支持率再次擴大至兩位數。

對川普的對手而言，新罕州向來是贏過川普的契機，新罕州是川普持續未獲廣大支持的區域，且新罕州選民常對川普的對手抱持最開放的態度；比起其他州，新罕州的初選選民也以傳統獨立派與溫和民選民居多。

前駐聯合國大使海理。(路透)
前駐聯合國大使海理。(路透)

不過，CNN/UNH民調顯示，川普在共和黨基本盤與死忠支持者之間的優勢擴大；川普在新罕州的支持者組成為67%的共和黨選民、71%保守派人士和55%未獲大學學歷者。

川普的支持者中，有88%的人表示堅定支持川普，而海理的支持者僅74%的人說會挺她；換算下來，川普獲得45%選舉人的堅定支持，海理則僅30%。

新罕州初選登場前，約20%的親共和黨初選選民尚未決定投票意向，這群人廣泛支持海理(51%)，相較之下僅28%的未決選民支持川普。

另據「美國研究集團」民調顯示，海理支持率44%、川普46%，其中支持海理的傾向共和黨選民以18歲到49歲的較多(46%)，50歲以上有42%；川普則獲得較多的50歲以上傾向共和黨選民支持(47%)，18歲到49歲的選民有44%。

若以二元性別區分，該民調顯示，海理獲得49%傾向共和黨男性選民的支持，女性為37%；川普則獲得45%男性與46%女性支持。

川普 民調 共和黨

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