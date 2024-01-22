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「罷免梅奧卡斯」共和黨31日提彈劾 民主黨14位眾議員支持

編譯陳韻涵／綜合21日電
共和黨31日將對國安部長梅奧卡斯提出彈劾案。(美聯社)
共和黨31日將對國安部長梅奧卡斯提出彈劾案。(美聯社)

共和黨內部備忘錄顯示，眾院國土安全委員會已決定在31日對國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)提出彈劾決議案；不只共和黨亟欲罷免梅奧卡斯，14位民主黨眾議員日前也投票支持共和黨的決議，譴責拜登總統的「開放邊境政策」，罕見批評同黨領袖的移民與邊境政策。

國會山莊報(The Hill)報導，眾院國土安全委員會已啟動一系列彈劾聽證會，民主黨人抱怨相關程序匆促以支持預設結論；共和黨人顯然已訂定時間表，不願安排先前應允的多場聽證會，或聽取梅奧卡斯的證詞。

共和黨這項內部計畫呼應國土安全委員會主席格林(Mark Green)的承諾，即透過快速決議把梅奧卡斯趕下台。

對於媒體披露的備忘錄內容，格林表示，不會「證實這則備忘錄」。他說：「我不會確認或否認任何日期或時間。」

國會安排梅奧卡斯(左)18日出席聽證會，但梅奧卡斯當日正好與國務卿布林肯接待墨西...
國會安排梅奧卡斯(左)18日出席聽證會，但梅奧卡斯當日正好與國務卿布林肯接待墨西哥代表團。(美聯社)

格林的委員會同僚則對媒體證實備忘錄時程，眾議員麥考爾(Michael McCaul)表示，預料31日提出梅奧卡斯彈劾案。

此備忘錄的「公告」標記下方寫道：「我們已安排提交彈劾文件的時間：美東2024年1月31日，周三上午10時。」

備忘錄內容公開前，眾人討論梅奧卡斯是否還有機會出席作證；梅奧卡斯曾表態，稱有意出席聽證會說明。

格林兩周前要求梅奧卡斯出席18日的聽證會，卻不巧與國務卿布林肯(Antony Blinken)接待墨西哥代表團討論邊境議題的時程撞期，梅奧卡斯要求另排時間。

另外，不只共和黨亟欲罷免梅奧卡斯，14位民主黨眾議員投票支持共和黨的決議，罕見公開譴責拜登的移民和邊境政策。

這項決議案由共和黨主導，呼籲拜登「結束開放邊境政策」，此案以225票對187票通過眾院，共和黨眾議員全數支持此案。

共和黨 眾議員 彈劾

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