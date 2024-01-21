無證移民爭議 衝擊拜登外交政策核心

邊界源源湧入的無證移民，重傷拜登的邊境政策。(歐新社)

拜登 總統入主白宮三年多來，從南部邊境湧入的無證移民數字一波高於一波，不但削弱了他的支持率，成為受政治攻擊的弱點，現在更有可能影響他的外交政策核心，顛覆美國對烏克蘭 的支持。

國會共和黨 人一直反對白宮在追加預算案中增加資金援助烏克蘭，除非在邊境政策上作出讓步。眾院議長強生(Mike Johnson)17日與拜登會面後堅持，除非民主黨同意在美墨邊境實施新的限制，否則共和黨領導的眾院不會通過向烏克蘭提供援助的立法。

其實種種跡象表明，即使雙方達成某種協議，但許多國會共和黨人也不願意在選舉年，讓拜登在無證移民問題上取得進展，因為這個議題可讓他們對白宮隨時作出有力攻擊。

這一僵局表明，有關無證移民的爭論不再僅僅與邊境有關，而是擴及拜登施政議程的其他部分，共和黨人正利用它來阻止拜登的首要外交政策優先事項。

拜登將對烏克蘭的援助，視為美國在全球舞台上繼續其領導地位的關鍵，但眾院共和黨人始終不為所動。 強生表示他所關注的重點，是美國自己的「國家安全和人道主義災難」。

拜登已表示，他願意在邊界問題上妥協。民主黨談判代表也表示，會考慮提高在美國獲得庇護的難度。但拜登這樣讓步卻也遭到民主黨內進步派的反對，認為不應對庇護有所限制。

國會西語裔黨團(Hispanic Caucus，CHC)主席、加州眾議員芭拉甘(Nanette Diaz Barragán)指出， 「我們許多人支持援助烏克蘭，但不能以犧牲移民政策作為代價。」

亞利桑納州前州長，歐巴馬任內的國土安全部長納波利塔諾(Janet Napolitano)直言，她不記得近幾十年來有哪一屆政府的議程，如此多地取決於移民政策。

2006年至2009年擔任駐烏克蘭大使的泰勒(William Taylor Jr.)說，如果白宮與國會共和黨人無法達成協議，這將損害「美國外交政策其中一個重要組成部分」，美國與烏克蘭都將面臨嚴重後果。