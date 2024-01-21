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川普、共和黨保守派同時施壓 催促強生推翻參院協議

記者顏伶如／綜合報導
共和黨參議員及白宮希望國會眾院議長強生盡快在眾院推動邊境協議，但川普及盟友卻施壓要他推翻與參院的協議。(美聯社)
共和黨參議員及白宮希望國會眾院議長強生盡快在眾院推動邊境協議，但川普及盟友卻施壓要他推翻與參院的協議。(美聯社)

兩黨國會議員正在磋商美墨邊境與烏克蘭軍援協議，眾院議長強生(Mike Johnson)承受來自共和黨籍聯邦參議員及白宮希望盡快過關的壓力，但前總統川普及共和黨保守派卻在同一時間向強生施壓，要求推翻協議。

支持協議的共和黨參議員主張，共和黨可以利用烏克蘭軍援做為交換籌碼，掌握難得機會逼迫民主黨政府同意能夠鞏固美墨邊境的政策改革。不過，川普卻催促強生推翻任何「不完美」的協議。強生坦承，曾針對兩黨協議攻防請教川普。

「國會山莊報」(The Hill)分析，強生左右為難，幾乎沒有轉圜空間。強生領導的共和黨在眾院僅享些微多數，上任不久的現在已經有少數同僚醞釀罷免。

民主黨人在國會前示威，希望邊境協議能對政治庇護申請者伸出援手。(歐新社)
民主黨人在國會前示威，希望邊境協議能對政治庇護申請者伸出援手。(歐新社)

強生17日前往白宮與拜登及多名國會領袖開會，共和黨密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)說，強生顯然在這場會議受到必須接受參院協議版本的壓力。強生在會後則對協議內容提出批評，同時再次呼籲拜登透過行政命令因應邊境危機。

強生並沒有完全拒絕參院版本協議，僅表示需要進一步研究法案內容。

不少共和黨眾議員則認為，只要邊境協議的內容不如「鞏固邊境法」(Secure the Border Act)嚴格，寧可拒絕支持。「鞏固邊境法」是共和黨眾議員提出的移民政策大幅革新計畫，參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)已經表示，提案送入參院之後毫無過關希望。

兩黨磋商中的協議內容包括改革庇護政策，談判代表透露，人道主義假釋(humanitarian parole)計畫是雙方遲遲無法取得共識的癥結。

由於今年正值選舉年，某些共和黨人士認為，達成兩黨協議可能讓原本對共和黨選情有利的議題失去批判力。

極右派陣線「眾院自由黨團」(House Freedom Caucus)主席、維吉尼亞州聯邦眾議員古德(Bob Good)說，參院版本的協議「我們能做的最糟糕事情」，讓民眾誤以為對邊境安全做出改進，讓美國民眾因此產生不切實際的希望，以為推出能夠確實改善問題的對策。

共和黨 參院 眾院

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