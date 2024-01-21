川普、共和黨保守派同時施壓 催促強生推翻參院協議
兩黨國會議員正在磋商美墨邊境與烏克蘭軍援協議，眾院議長強生(Mike Johnson)承受來自共和黨籍聯邦參議員及白宮希望盡快過關的壓力，但前總統川普及共和黨保守派卻在同一時間向強生施壓，要求推翻協議。
支持協議的共和黨參議員主張，共和黨可以利用烏克蘭軍援做為交換籌碼，掌握難得機會逼迫民主黨政府同意能夠鞏固美墨邊境的政策改革。不過，川普卻催促強生推翻任何「不完美」的協議。強生坦承，曾針對兩黨協議攻防請教川普。
「國會山莊報」(The Hill)分析，強生左右為難，幾乎沒有轉圜空間。強生領導的共和黨在眾院僅享些微多數，上任不久的現在已經有少數同僚醞釀罷免。
強生17日前往白宮與拜登及多名國會領袖開會，共和黨密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)說，強生顯然在這場會議受到必須接受參院協議版本的壓力。強生在會後則對協議內容提出批評，同時再次呼籲拜登透過行政命令因應邊境危機。
強生並沒有完全拒絕參院版本協議，僅表示需要進一步研究法案內容。
不少共和黨眾議員則認為，只要邊境協議的內容不如「鞏固邊境法」(Secure the Border Act)嚴格，寧可拒絕支持。「鞏固邊境法」是共和黨眾議員提出的移民政策大幅革新計畫，參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)已經表示，提案送入參院之後毫無過關希望。
兩黨磋商中的協議內容包括改革庇護政策，談判代表透露，人道主義假釋(humanitarian parole)計畫是雙方遲遲無法取得共識的癥結。
由於今年正值選舉年，某些共和黨人士認為，達成兩黨協議可能讓原本對共和黨選情有利的議題失去批判力。
極右派陣線「眾院自由黨團」(House Freedom Caucus)主席、維吉尼亞州聯邦眾議員古德(Bob Good)說，參院版本的協議「我們能做的最糟糕事情」，讓民眾誤以為對邊境安全做出改進，讓美國民眾因此產生不切實際的希望，以為推出能夠確實改善問題的對策。
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