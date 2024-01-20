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有感經濟 消費者信心指數飆升29%

編譯潘勛／綜合19日電
國人對經濟有好轉的感覺，消費者信心從去年11月飆升29%，是30年來最大升幅。（路透）
國人對經濟有好轉的感覺，消費者信心從去年11月飆升29%，是30年來最大升幅。（路透）

密西根大學19日公布的1月上半月消費者信心指數，由去年11月以來已飆升29%，為30多年來最大的兩個月漲幅，顯見對經濟遠為樂觀；華爾街日報(WSJ)表示，11月要總統大選，經濟現況是最大的政治「墨跡測驗」(Rorschach test)，共和黨猛攻通膨，以經濟問題為重心訴諸選民，拜登政府則舉各類好現象來反駁。

高通膨揮之不散，疫情摧殘讓人餘悸猶存，擔心即將發生衰退，近幾年讓民眾不顧經濟紮實成長、就業一直活絡，經常感覺不好，但新出爐的報告可謂一大明顯轉折。

現在通膨冷卻，聯準會(Fed)暗示可能不再升息，就業市場走俏讓花錢很大方的消費者銀行帳戶裡都有錢，2024年發生衰退的恐懼正在消褪。

密西根大學報告指出，1月上半個月的消費者信心指數由去年12月上升13%；去年12月比11月也大幅改善。這種改善的範圍很廣，不分年齡、收入、教育及所在地區，消費者信心都告拉抬。

負責這份報告的密大調查研究中心主任徐薈安(Joanne Hsu)表示，消費者信心改善「可能提供正面動能給經濟」。

WSJ指出，消費者感受近來雖變好，但密大報告的指數仍比疫情2020年發威時低約20%，較接近經濟剛掙脫急轉直下時的水準。

油價下跌讓民眾荷包能多存些錢。而民眾心情變好，對經濟成長有益，原因在斟酌收支之後，可能會繼續花錢，而國內消費支撐美國經濟約三分之二。

其他消費者研究報告也指出，民眾至少由不悅感受掙脫出來；紐約聯邦準備銀行調查指出，去年12月消費者認為一年後財務轉好的比例，來到2021年6月以來最高。經濟評議會(Conference Board)的報告指出，去年12月消費者信心漲幅之大，為2021年3月以來之最。

共和黨猛攻通膨及其他經濟問題，拜登政府則引政策促使就業市場強勁、通膨下降、國內供應鏈比預期強勁、處方箋藥價下跌，來反駁共和黨。截至目前拜登似乎輸掉論述，畢竟民調指出，民眾對經濟的感受，一直是拜登民調支持率低的主要原因。

民主黨策士佛古森(Jesse Ferguson)指出，民眾對經濟前景的看法改善，若意味拜登傳達的訊息有所突破，那麼他連任的機率就會改善。

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