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美國單身擁房者 女比男多了270萬棟

記者顏伶如／綜合報導
根據統計，單身女性擁房比率比男性要多。（美聯社）
根據統計，單身女性擁房比率比男性要多。（美聯社）

若比較薪水待遇，美國女性收入較男性略遜一籌，但根據貸款機構LendingTree最新研究，單身女性擁有房屋者卻比單身男性來得多。

統計顯示，以擁有房屋數量來看，單身美國女性比單身男性擁有房屋多了270萬棟，單身女性擁有自宅所有權的比率為13%，單身男性僅10%。

這項報告的執筆人LendingTree資深經濟學家錢尼爾(Jacob Channel)對哥倫比亞廣播公司(CBS)指出，對於許多民眾來說，房屋占整體淨資產的最大部分，擁有房屋有助於在累積更多財富的路上大步邁進。

非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)指出，女性如果想要建立財富，在歷史上一路走來經常面臨社會、經濟層面的障礙；從事相同工作時，男性勞工賺取1元薪資，女性勞工平均只能拿到0.82元工資。

調查報告是根據聯邦人口普查局(US. Census Bureau)2022年美國社區調查(American Community Survey，ACS)數據進行分析，研究報告當中納入包括房屋持有人年齡、收入、教育程度、族裔背景等人口統計指標。

調查結果顯示，在美國47個州裡，擁有房屋的單身女性人數都超過單身男性，德拉瓦、路易斯安納等州，單身女性擁有房屋的比率高達15%；相反的，單身男性在阿拉斯加、北達科他、南達科他等州擁有房屋的人數則超過單身女性，錢尼爾分析，如此現象可能與這些地區以男性勞工為主的產業較多有關。

根據2020年人口普查局報告，房屋淨值約占美國家庭財富的28%左右。錢尼爾說，絕大多數美國住家都是由夫妻或家人擁有；單身女性的淨資產與男性相比，目前還是矮了一截。

聖路易聯邦準備銀行說，女性為戶長的家庭財富中位數比男性戶長家庭少了45%。

勞工 人口普查 貸款

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