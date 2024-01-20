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市場樂觀 華爾街股市指數續揚有2大原因

編譯盧炯燊／綜合19日電
史坦普指數繼兩年前創下高點後，19日由科技股帶動再創新高，市場並預期聯準會不再升息。（美聯社）
史坦普指數繼兩年前創下高點後，19日由科技股帶動再創新高，市場並預期聯準會不再升息。（美聯社）

經濟放緩、地緣政治緊張加劇，以及美國內部黨派撕裂造成的動盪，都沒有令投資者感到害怕，華爾街股市指數持續上揚；有線電視CNBC財經新聞台分析認為，除了很大程度上這些威脅沒有變成現實外，更重要的是美國這個世界舞台中心的經濟表現非常好，以及利率或已到頂，未來不會再加息。

密西根大學19日公布的一項調查更顯示，消費者信心達到2021年7月以來的最樂觀水平。

分析指出，目前股票市場早已消化了各種不利因素，各個指數不斷以創紀錄的高點收盤，其中大型科技公司成為主要推動力。瞻博網路 (Juniper Networks)、輝達 (Nvidia) 及超微半導體(Advanced Micro Devices) 是過去一年標普 500 指數漲幅最大的三個板塊，主要得益對AI的憧憬。

除了高科技行業外，其餘製造業及房地產業以外的經濟數據也大多表現穩健，尤其是勞動力市場，上周首次申請失業救濟人數創下2022年9月以來的最低水平，都說明了經濟的穏健。

緊張的勞動市場或會影響今年降息的預期，然而根據旗下擁有包括芝加哥商品交易所、紐約商品交易所等四大交易中心的芝商所集團(CME Group)的數據，加上多位聯準會官員的評論，或許3月份降息的可能性不到50%，但市場普遍認為今年降息五次的可能性更大。

儘管政策寬鬆前景黯淡， 但市場仍保持樂觀；金融顧問公司 ClientFirst Strategy總裁戈德堡(Mitchell Goldberg) 認為，就聯準會升息而言，事實證明只要升息不會造成任何破壞，市場就表現很好。

他說，目前美國房市沒有2007年那樣存在次貸危機並引發全球金融風暴，說明即使升息，也沒有造成任何破壞及出現房貸危機。

分析指出，自聯準會開始升息以來，市場一直表現良好，現在預計今年開始降息，會進一步帶動市場的信心。

美國銀行投資策略師哈奈特(Michael Hartnett)在給客戶的報告表示，投資者預期利率走低，股市繼續看漲。

降息 升息 投資

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