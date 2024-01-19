烏瓦德槍案／1個槍手 376名警察…為何等77分鐘才攻堅？

司法部費時一年多完成烏瓦德小學槍擊案的調查報告，指當時執法單位的反應失當，錯失阻止擴大悲劇的機會。（路透）

2022年5月24日，德州 烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)發生槍擊 案，只有一名青少年槍手拉莫斯(Salvador Ramos)作案，376名警察趕抵現場，警方卻等了77分鐘才攻堅，共有19名學生及2名老師喪生，震驚全美。

有線電視新聞網(CNN)報導，從員警隨身攝影機影像、監視器影片、警方無線電通話檔案以及人員訪談可以看出，警方因應從一開始就缺乏動力，忽略幾個重大關鍵，而在傷患大量失血之際，急救人員則手忙腳亂，直升機與救護車都出現調遣延誤。

上午11時21分：18歲槍手進入羅布小學的12分鐘之前，傳送簡訊給朋友寫道剛剛朝祖母頭部開槍，現在則準備到一所小學開槍掃射。

11時28分：槍手駕駛著祖母車輛，在希爾克瑞斯特葬儀社(Hillcrest Memorial Funeral Home)附近撞車，兩人從葬儀社走出查看，卻被槍手開了三槍而急忙逃避。

11時29分：一名羅布小學老師打911電話報案說看到有人帶槍。

11時31分：槍手從撞車地點朝羅布小學走去，邊走邊開槍。

11時32分：槍手從學校建築物外對著兩間教室共開27槍。打電話報警的老師則在132教室裡。老師賈西亞(Irma Garcia)從112教室走出，發現教室的門無法上鎖。

11時33分：槍手從未上所的西側入口進入小學，右轉後朝走廊前進。一名男童從洗手間出來，看到走廊上有槍手，立即跑回廁所裡。槍手站在112教室及111教室外開槍。

11時34分：槍手進入112教室，在大約兩分半鐘之內朝教室裡及緊鄰111教室開了100多槍。

11時35分：三名警察最早趕抵學校，從西側入口進入校內。幾秒鐘後，又有三名警察從南側入口進入，包括時任學區 警察局長阿雷東多(Pete Arredondo)，接著有更多警察陸續抵達。

11時36分：從西側入口進入的員警接近111及112教室。

11時38分：員警透過無線電通報說已經把槍手圍住。

11時39分：槍手繼續在兩間教室裡開槍。

11時51分：邊境巡邏隊員從西側門進入。

12時04分：員警擊破104教室窗戶準備進入。