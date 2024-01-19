研究：反覆染新冠有害健康 易成重症、傷腦心肺

新冠肺炎致死率雖然降低，但研究發現，反覆感染對人體仍有長期的傷害。（新華社）

醫學專家研究顯示，和三年前相比新冠病毒威力減弱，確診不再那麼可怕，不過研究發現反覆確診可能對人體帶來長期性傷害，呼籲國人不可輕忽大意，仍須做好防疫措施。

時代雜誌報導，西北大學范伯格醫學院(Northwestern's Feinberg School of Medicine)哈維全球健康研究所(Havey Institute for Global Health)醫學教授墨菲(Robert Murphy)表示：「初期研究已證實一旦感染新冠病毒，那麼二次甚至多次感染可能衍生各種健康問題。」

根據2022年發表在「自然醫學」(Nature Medicine)雜誌一篇論文指出，和單次確診患者相比，確診至少兩次的病人其心肺和大腦受短期和長期影響的機率更高。

聖地牙哥加州大學 (University of California San Diego)病毒專家史密斯(Davey Smith)表示：「一般而言，年齡愈大對病毒抵抗力愈差，尤其是冠狀病毒2型(SARS-CoV-2)。」並補充道：「一次又一次反覆感染，即使年齡較輕，但出現重症機率也可能提高。」

尤其反覆確診可能加速潛在慢性疾病進程，史密斯表示：「對於瀕臨糖尿病的人來說，反覆感染可能會損害胰臟和內分泌系統，導致病症惡化。」對於心血管同樣也會增加中風 或心臟病 發作的風險。

根據史密斯的研究，多次感染的患者在六個月內，因重症住院機率是單次確診患者的三倍，而且更容易出現凝血、胃腸道疾病、腎臟和精神方面問題，因此嚴防二次感染對於維護健康至關重要，他強調：「每一次感染都會影響身體，所以盡量不要被多次感染。」

密蘇里州聖路易華盛頓大學臨床傳染病專家艾爾-阿里(Ziyad Al-Aly)針對長新冠後遺症進行的研究，也提出警告：「真希望我們是生活在多次感染也沒關係的世界，但事實上絕非如此。」