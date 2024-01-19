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美國防癌協會報告：過去30年癌症比率增 死亡率降33%

編譯盧炯燊／綜合18日電
美國防癌協會統計顯示，國人罹癌人數增加，但因有效預防和治療，死亡率則降低。（美聯社）
美國防癌協會統計顯示，國人罹癌人數增加，但因有效預防和治療，死亡率則降低。（美聯社）

美國防癌協會(American Cancer Society，ACS)發表的2023年度癌症統計報告指出，過去30年國人癌症比率有所增加，但整體死亡率則大降33%。

報告指出，癌症仍然是僅次於心臟病的美國第二大殺手。2023年有190萬癌症新病例(即每天約5370例)，以及有60萬9820人死於癌症(即每天約1670人死亡)。

從1991年的峰值到2020年，美國癌症死亡率持續下降，男性和女性的癌症死亡率總和下降33%，這意味著大約380萬癌症患者免於死亡。所有癌症的五年總存活率已從70年代中期確診的49%，增加到2012年至2018年確診的68%。

統計指出，存活率最高的分別是甲狀腺癌(98%)、前列腺癌(97%)、睪丸癌(95%)及黑色素瘤(94%)；存活率最低的分別是胰腺癌(12%)、肝癌和食道癌(同為21%)。

在整體死亡率下降的同時，各類癌病的患病率卻持續上升，造成這種情況的，防癌協會認為是預防不足。在各種癌病裡，乳癌、前列腺癌和黑色素瘤均有增加趨勢。

2023年的統計指出，在男性確診癌病人裡，前列腺癌、肺癌和結直腸癌幾乎占一半(48%)。女性則以乳腺癌、肺癌、結直腸癌為主，占所有確診的52%，僅乳腺癌就占女性癌病人的31%。

值得留意的是，子宮頸癌發病率正在驚人下降。報告指出，從2012年到2019年，20至24歲女性的子宮頸癌發病率太減65%，專家認為，這應歸功於常規篩查和HPV疫苗，這也說明了預防的重要性。

目前美國的防癌措施主要採取三大行動，首先是吸菸人數減少，從而使肺癌和其他與吸菸有關的癌症發病率下降。其次是通過篩查作出預防及早期發現，包括乳腺癌、子宮頸癌、結腸癌、直腸癌以及前列腺癌。第三是改善治療方法，包括靶向治療及免疫療法，都降低死亡率。

值得關注的是愈來愈多年輕人患癌，聯邦數據顯示2020年50歲以下者確診率，每10萬人為107.8例，在2019年為95.6例。

專家相信生活方式的改變，運動量減少、加工食品增多等，都增加年輕一代患癌風險。

癌症 心臟病 疫苗

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