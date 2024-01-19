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烏瓦德小學槍案20個月後 司法部報告：警方應對失敗

記者胡玉立／綜合報導
烏瓦德羅布小學的大規模槍擊案，造成19名學童和2名老師死亡，校園內豎立十字架追念。（路透）
烏瓦德羅布小學的大規模槍擊案，造成19名學童和2名老師死亡，校園內豎立十字架追念。（路透）

2022年德州烏瓦德(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)發生槍手闖入校園濫射，造成19名學童與2名教師死亡重大槍擊案，在事發近20個月後，司法部18日發布575頁報告，針對當天執法部門的「連串疏失」，做出聯邦層級最全面的官方說明；其中包括警方等了很久才與槍手對峙、指揮中心沒有緊急設立、多次向家屬傳達不正確訊息等等。

司法部報告直言不諱地總結道：「對2022年5月24日羅布小學大規模傷亡事件的應對，是失敗的。」

司法部長加蘭德(Merrick Garland)在向受害家屬報告調查結果後，於烏瓦德舉行記者會表示，「我告訴昨晚同聚一堂的家屬，這份呈現了數千個細節的數百頁報告，清楚表達了我的希望：他們的家人理當獲得更好的對待。」

司法部18日公布2022年在德州烏瓦德羅布小學槍擊慘案的調查報告，司法部長加蘭德...
司法部18日公布2022年在德州烏瓦德羅布小學槍擊慘案的調查報告，司法部長加蘭德嚴詞指警方當時處置連續失誤，悲劇原本可以避免。（歐新社）

「羅布小學槍擊事件發生後的幾小時及之後幾天，執法反應都是失敗的，也不應該發生。」加蘭德指出，「倘若執法機構在槍擊案發生當時，遵循普遍接受的做法，立即追擊並阻止槍手，那些生命就可以獲救並倖存下來。」

司法部這份近600頁報告，羅列出一連串問題，範圍涵蓋培訓、溝通、領導力和技術操作等方面。聯邦官員指稱，這場危機因為這些問題持續了太久，浪費了許多寶貴時機。

報告強調，警方犯了代價高昂的錯誤：假設槍手已被封鎖、或被其他方式控制或死亡；但槍手其實仍在開槍。這種「缺乏緊迫感」的錯誤心態，「貫穿了整個事件反應的大部分時間」，警察因此沒有衝進教室結束屠殺，等了近一小時才與槍手對峙。警方到達現場約77分鐘後，才由邊境巡邏隊帶領戰術小組進入教室，將18歲少年槍手拉莫斯 (Salvador Ramos)擊斃。

報告指稱，「絕不該將能接近受害者的活躍槍手，視為被封鎖對象。」

報告提到的其他錯誤，還包括警方「不緊急」地在現場建立指揮中心，導致現場警方搞不清楚該對誰負責。此外，時任學區警察局長阿雷東多(Pete Arredondo)因為覺得沒必要，未隨身攜帶通訊收音機，對警方即時反應造成阻礙。

人口逾1萬5000人的烏瓦德社區，在該案發生後，迄今仍在療傷中；在有關追究警察責任問題上，也存在分歧。烏瓦德郡地方檢察官米切爾(Christina Mitchell)則表示，她仍在考慮是否針對該案提起刑事指控。

悲劇發生後，已有五名涉案警察被解職，其中包括兩名公共安全部官員和現場指揮官阿雷東多在內。

克勞斯是烏瓦德罹難學童的母親，18日忍著眼淚聽取司法部長加蘭德的報告。（美聯社）
克勞斯是烏瓦德罹難學童的母親，18日忍著眼淚聽取司法部長加蘭德的報告。（美聯社）

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