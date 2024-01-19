喬州醫生「暗網買兇」殺女友 判刑7年

聯邦調查局(FBI)的暗網(dark web)線人去年竟發現一樁買兇殺人企圖，喬治亞州 外科醫生詹姆斯‧溫(James Wan，音譯)發送價值超過2萬5000美元的比特幣 ，試圖殺害他女友並偽裝成意外死亡。

詹姆斯‧溫去年10月承認利用州際商業設施進行「雇兇殺人罪」(murder for hire)，18日在亞特蘭大 聯邦法院被判處七年多監禁。

每日郵報(Dailymail)報導，詹姆斯‧溫與長期交往的女友住在杜魯斯市(Duluth)，兩人有個年幼的女兒。檢方指出，詹姆斯‧溫2022年4月18日透過手機連入暗網買兇市場，下訂讓殺手謀殺他的女友，並提供她的姓名、地址、臉書帳戶、車牌和汽車外觀描述。

詹姆斯‧溫在訂單中表示殺手行兇後「可以帶走錢包、手機和車。可以開槍就走或開走她的車。」隨後，詹姆斯‧溫試圖先付一半訂金、價值約8000元的比特幣，但可能轉錯地址而未能成功。兩天後詹姆斯‧溫與管理員交談時才發現錯誤，表示「該死，我想我損失了8000元。我現在要再轉8000元託管。」

詹姆斯‧溫轉入這筆比特幣後，市場管理員確認收到，接著詢問他是否希望將謀殺偽造成「一起意外或正常槍擊事件」，他回答「意外更好。」

等到2022年4月29日，詹姆斯‧溫又轉入價值約8000元的比特幣，並在暗網論壇上發文要求回報這樁謀殺的的最新狀態，寫道「工作多快能完成？我已提交訂單，想知道多快執行？有什麼辦法讓我知道進展？你們有人手在我的所在地嗎？」

法庭文件顯示，在比特幣下跌後詹姆斯‧溫又在2022年5月10日將價值約1200元的比特幣發送到暗網託管帳戶，以確保資金充足，為了買兇而轉帳的比特幣總價值超過2萬5000元。之後聯邦調查局得到線報，迅速將詹姆斯‧溫的女友安置保護並與他對質。詹姆斯‧溫承認用比特幣付款買兇、每天都到暗網市場檢查狀態，他的手機和比特幣錢包記錄都證實供述。

在2022年5月被捕前，詹姆斯‧溫曾在羅倫斯維爾(Lawrenceville)的「Vein Clinics」診所執業，州記錄顯示他的行醫執照現已失效。聯邦調查局亞特蘭大辦事處探員法利(Keri Farley)表示，詹姆斯‧溫懦弱地在暗網上偷偷行事，但調查團隊出色的工作還是阻止了暗殺陰謀。