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加州富裕小鎮殺妻命案 華婦遇害前問夫：你會打死我嗎

記者徐蓓蓓、編譯陳韻涵／綜合報導
洛斯蓋圖是個富裕的小鎮，圖為附近的Netflix園區。（記者江碩涵／攝影）
洛斯蓋圖是個富裕的小鎮，圖為附近的Netflix園區。（記者江碩涵／攝影）

加州聖塔克拉拉郡(Santa Clara County)洛斯蓋圖-蒙特賽倫諾(Los Gatos-Monte Sereno)警方16日以謀殺罪名逮捕56歲男子伊格(John Maxey Yeager)，他坦承上月31日以繩索勒斃40歲的華裔妻子余鶯鶯(YingYing "Dawn" Yu，音譯)後，棄屍聖塔克魯茲山區(Santa Cruz Mountains)。

法庭證詞顯示，余鶯鶯從家中逃出時，曾數度詢問伊格是否要打死她。

洛斯蓋圖-蒙特賽倫諾警方8日接獲余鶯鶯的雇主報案，稱她元旦起便杳無音訊。

調查人員透過各種管道搜集蛛絲馬跡，希望找到人並確認她的安危，但伊格提供的訊息與警方掌握的內容有所出入，伊格與余鶯鶯都是洛斯蓋圖居民。洛斯蓋圖是北加州的一富裕小鎮。

警方10日聯合聖塔克拉拉地檢、郡犯罪實驗室、郡特別行動小組、郡地區聯合電腦小組、郡搜救隊及郡兒童家庭服務等跨領域專家，連夜展開偵查，並確保當事人家中孩童的安全。

警方從鄰居的監視器畫面中找到伊格家暴余鶯鶯的證據，內容顯示去年12月31日晚間9時35分，余鶯鶯從家中逃出呼救，伊格在後追趕；兩人隨後消失在畫面中，當他們再次出現，余鶯鶯從伊格身邊走開，伊格隨即抓住她的雙肩。

法庭證詞顯示，伊格強行將余鶯鶯帶回家期間，余鶯鶯反覆詢問伊格是否要打死她；伊格後來強行阻止余鶯鶯走向一輛停著的車，兩人一起返家。

伊格11日因為監視器拍到的家暴嫌疑而遭羈押，且有其他證據顯示他可能危及余鶯鶯的性命；13日，伊格接受偵訊時承認，上月31日用繩索勒死妻子，棄屍聖塔克魯茲山。

華女余鶯鶯遭丈夫謀殺棄屍，警方在聖塔克魯茲山偏遠的Summit Road附近找她...
華女余鶯鶯遭丈夫謀殺棄屍，警方在聖塔克魯茲山偏遠的Summit Road附近找她的屍體。（取自谷歌地圖）

調查人員根據線索和當地人協助下，13日在聖塔克魯茲山偏遠的峰路(Summit Road)聚落追查到伊格先前的行蹤。調查團隊隨後在附近找到可能是余鶯鶯的遺骸，待聖塔克拉拉郡驗屍官檢驗確認。

伊格被收押在聖塔克拉拉郡監獄，16日過堂，當局幫他分配公設辯護律師；法官伊巴拉(Audra Ibarra)裁定收押伊格直到3月15日下次開庭前，不得保釋，並批准他對四個孩子的「零接觸」保護令。

伊格在法庭的唯一發言，是當伊巴拉問他是否理解保護令條款時，他回答：「是，我明白」。

如有此案相關訊息，請致電408-827-3219聯絡警探博理(Mike Birley)，或寄電郵[email protected]

北加州洛斯蓋圖市華女余鶯鶯遭丈夫謀殺棄屍。圖為警方正在調查案情。（取自X平台)
北加州洛斯蓋圖市華女余鶯鶯遭丈夫謀殺棄屍。圖為警方正在調查案情。（取自X平台)

克魯茲 加州 家暴

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