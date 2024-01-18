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中國能扭轉人口下降趨勢嗎？看看瑞典就知道

編譯中心／綜合17日電

中國的人口連續下降，這是一個具有全球影響的人口轉折點。根據紐約時報報導，不僅中國，包括義大利、希臘和俄羅斯，以及東歐和南歐的一些地區，乃至南韓和日本等幾個亞洲國家，人口都在不斷萎縮，原因是多年來生育率下降，淨移民往往很少甚至為負。

即使是澳洲、法國和英國等人口尚未開始減少的地方，多年來也面臨人口結構惡化的難題，原因是預期壽命的增加和女性生育的減少。

報導指出，歷史證明，一旦一個國家跨過人口負增長的門檻，政府就幾乎無法扭轉這一局面。而且隨著一個國家的人口結構變得越來越頭重腳輕，年輕一代的人數會越來越少，將承擔越來越高的成本來照顧越來越多的老一代人。

儘管中國的出生率在過去50年大幅下降，但長期以來，中國仍是一個人口相對年輕的國家，這意味著在人口開始減少之前，它可以在很長一段時間內承受低出生率。與許多發達國家一樣，中國的老年人口正在膨脹，這使其處於與許多富裕國家類似的境地：需要更多的年輕人。

報導說，儘管美國和德國的出生率相對較低，但可以一直依靠強勁的移民。但對於中國等淨移民為負的國家，想要更多的人口，就需要更多的嬰兒。

但報導指出，中國提高全國出生率的手段相當少。大多數鼓勵家庭多生孩子的舉措都是昂貴的，而且效果往往有限。選擇包括對生孩子提供現金獎勵、慷慨的產假政策以及免費或補貼的兒童保育。

瑞典經常被視作提高生育率的典範，這要歸功於政府的推動。它在上世紀70年代引入了九個月的產假，並在1980年推出「速度津貼」(鼓勵母親在規定的時間內生育多個孩子)之後，瑞典的生育率從那個十年之初的1.6左右上升到1990年的峰值，略高於替代率。

然而，在那次上升之後，瑞典的出生率在整個90年代都呈下降趨勢。在過去的50年裡，它的生育率起伏很大，大致上在經濟繁榮的時候，生育率就上升。儘管在最發達的經濟體中，該國的生育率仍然屬於最高的國家，但在過去10年裡，它與大多數發達國家的人口軌跡類似：下降。

最近有研究指出，瑞典生育率只是暫時性飆升的一個原因是：家庭急於生育他們已經計畫要的孩子。

專家表示，如果沒有移民，以務實和非強制措施鼓勵夫婦在追求事業的同時生育孩子，以及允許60多歲和70多歲的人繼續工作的政策，是應對人口負增長的關鍵。

瑞典 移民 義大利

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