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房貸利率新高 房市庫存量少…年輕家庭買房難

記者顏伶如／綜合報導

購買有著三間以上臥室的房子，以往對年輕家庭來說是負擔得起的。然而，房價迅速走高超過薪資調漲，房貸利率創23年以來新高，全美房屋市場供應緊縮，大環境條件使得育有兒女的千禧世代(Millennials)買不起房子。對有孩子的Z世代(Gen Z)而言，想買房子則困難度更高。

原本就住在大房子的戰後嬰兒潮世代(Baby boomers)則愈來愈傾向於留在老家養老，繼續待在熟悉的社區。即使有意願賣掉房子，賣房之後能去哪裡也成問題，畢竟小房子在房屋市場相當稀少。

Redfin房地產仲介網站16日公布分析報告指出，三房以上大房子的屋主當中有28%是進入空巢期的嬰兒潮世代，只有14%是育有兒女的千禧世代，僅有0.3%是Z世代年輕家庭。

Redfin資深經濟學者波克哈瑞(Sheharyar Bokhari)接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，嬰兒潮世代很喜歡他們的房子，就算願意把房子賣掉，對於千禧世代來說價格則貴得買不起。

波克哈瑞說，嬰兒潮世代住的房子都是滿久之前買的，到現在增值不少，通常房子裡只住一、兩人。

根據Redfin研究，十年前年輕家庭擁有大房子的比例幾乎與空巢期長輩差不多。研究根據2022年人口統計資料，Z世代定義為19歲到25歲之間，千禧世代為26歲至41歲間，X世代為42歲到57歲間，嬰兒潮世代是58歲至76歲之間。

CNN報導，不管任何年齡層，如今有意願賣房的屋主並不多。市場上房屋庫存量少，導致房價居高不下。

根據統計，目前屋主當中高達90%的房貸利率在6%以下，現在30年固定利息房貸則6.6%左右，因此把房子賣掉之後，購買新屋申請貸款的利率將比原本來得高。

波克哈瑞指出，嬰兒潮世代喜歡繼續住在原本房子還有另一個原因，那就是半數人已經把房貸付清，因此不想換住小房子，夫妻兩人照樣住大房子。

利率 房價 貸款

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