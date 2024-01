中國人口下降幅度 相當於美國少了一個新墨西哥州

雖然中國政府不斷鼓勵民眾生育,但仍然止不住中國人口下滑的趨勢,甚至成為經濟發展的隱憂。(路透)

中國人口連續兩年負成長,對於這個情況,不少學者、專家有不同解讀。麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)婦產科高級研究員、人口統計學者、「大國空巢」(Big Country with an Empty Nest)作者易富賢(Yi Fuxian)表示,中國2023年總人口下降幅度相當於美國新墨西哥州 。

英國經濟學人智庫(EIU)首席經濟學者蘇月(Yue Su,音譯)指出,中國人口萎縮與該智庫早前的預測相符。她說,出生持續減少是新冠疫情 大流行造成干擾的結果,影響了出生率和死亡率。

思睿集團(GROW Investment Group)首席經濟學者洪灝(Hao Hong)在社群平台「X」貼文,指2023年是令人擔憂的趨勢,因為只有902萬人出生。

展望2024年,預期新生嬰兒數字有望復甦。蘇月指在2024及25年會有積極增長軌跡,包括2024年生肖龍年和「三年疫情」生育反彈等因素。但到了2026年,由於育齡婦女人數減少,出生率會恢復下降趨勢。

她又預期中國不會出現南韓的「嬰兒危機」,反而會類似日本 相對穩定但較低生育率,但對中國而言,將是一項挑戰,包括必須改善女性勞動力的工作條件,以及改善農民工的社會福利覆蓋率。

過去30年,日本出生率一直低於1.5%,由2015到2022年,連續七年下降至創紀錄的1.26%。

中國人口減少的趨勢持續,2023年全國人口比2022年減少208萬人,降至14億970萬人。中國國家統計局17日公布的「中國發展報告2023」,指出未來人口仍處下降趨勢。

數據顯示,2023年中國出生人口902萬人,出生率為6.39‰;死亡人口1110萬人,死亡率為7.87‰;人口自然增長率是負增長1.48‰。

中國人口出生率持續下降,2020年8.52‰,首次低於10‰;2021年為7.52‰;2022年為6.77‰,2023年進一步下降。