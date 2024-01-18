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中國人口下降幅度 相當於美國少了一個新墨西哥州

編譯盧炯燊／綜合17日電
雖然中國政府不斷鼓勵民眾生育，但仍然止不住中國人口下滑的趨勢，甚至成為經濟發展的隱憂。（路透）
雖然中國政府不斷鼓勵民眾生育，但仍然止不住中國人口下滑的趨勢，甚至成為經濟發展的隱憂。（路透）

中國人口連續兩年負成長，對於這個情況，不少學者、專家有不同解讀。麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)婦產科高級研究員、人口統計學者、「大國空巢」(Big Country with an Empty Nest)作者易富賢(Yi Fuxian)表示，中國2023年總人口下降幅度相當於美國新墨西哥州

英國經濟學人智庫(EIU)首席經濟學者蘇月(Yue Su，音譯)指出，中國人口萎縮與該智庫早前的預測相符。她說，出生持續減少是新冠疫情大流行造成干擾的結果，影響了出生率和死亡率。

思睿集團(GROW Investment Group)首席經濟學者洪灝(Hao Hong)在社群平台「X」貼文，指2023年是令人擔憂的趨勢，因為只有902萬人出生。

展望2024年，預期新生嬰兒數字有望復甦。蘇月指在2024及25年會有積極增長軌跡，包括2024年生肖龍年和「三年疫情」生育反彈等因素。但到了2026年，由於育齡婦女人數減少，出生率會恢復下降趨勢。

她又預期中國不會出現南韓的「嬰兒危機」，反而會類似日本相對穩定但較低生育率，但對中國而言，將是一項挑戰，包括必須改善女性勞動力的工作條件，以及改善農民工的社會福利覆蓋率。

過去30年，日本出生率一直低於1.5%，由2015到2022年，連續七年下降至創紀錄的1.26%。

中國人口減少的趨勢持續，2023年全國人口比2022年減少208萬人，降至14億970萬人。中國國家統計局17日公布的「中國發展報告2023」，指出未來人口仍處下降趨勢。

數據顯示，2023年中國出生人口902萬人，出生率為6.39‰；死亡人口1110萬人，死亡率為7.87‰；人口自然增長率是負增長1.48‰。

中國人口出生率持續下降，2020年8.52‰，首次低於10‰；2021年為7.52‰；2022年為6.77‰，2023年進一步下降。

疫情 日本 新墨西哥州

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